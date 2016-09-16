Арвеладзе: «Я никогда не был свидетелем такого матча и надеюсь, что больше не стану»

Главный тренер «Маккаби» из Тель-Авива Шота Арвеладзе прокомментировал поражение в матче первого тура группового этапа Лиги Европы против «Зенита» (3:4).

«Не понимаю логику нового правила, по итогам которого нашего игрока удалили и назначили свободный удар в наши ворота. Нужно просто признать, что это случилось. Из-за нового правила мы были наказаны арбитром дважды. Когда рефери хочет показать вторую желтую карточку, то ему надо остановить игру, удалить игрока и возобновлять матч.

Что я сказал игрокам в раздевалке? Я ничего не говорил. В качестве тренера я никогда не был свидетелем такого матча и надеюсь, что больше не стану. Это был очень плохой день для меня», – сказал Арвеладзе.