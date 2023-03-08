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    Арвеладзе – о протестах в Грузии: «Мы – Европа. Наше будущее может быть только европейским»

    Бывший игрок «Аякса» и сборной Грузии Шота Арвеладзе прокомментировал массовые протесты в Грузии, которые начались из-за законопроекта об иноагентах.

    «Наше будущее может быть только европейским. Со дня обретения независимости, хорошо это или плохо, мы смогли стать лучшей страной, но мы не должны создавать себе проблемы на таком ответственном этапе.

    Не разрешается ставить знак вопроса по поводу нашего выбора, не разрешается его пересматривать. Мы не входим ни в какую Европу, мы ее часть.

    Почти столетие назад Советский Союз считал Сандро Ахметели, Михаила Джавахишвили и других великих грузин агентами и шпионами, правильной и патриотической деятельности которых история, наконец, дала точную оценку.

    Никакой закон или правительство не могут иметь рычагов, чтобы очернить человека как агента из-за другого мнения или деятельности, мы оставили это в прошлом. Закон направлен на ограничение конкуренции, инакомыслия и свободы», – цитирует Арвеладзе JAMnews.

    • Парламент Грузии 7 марта принял закон об иноагентах.
    • Он подразумевает введение понятия «иностранный агент» по аналогии с российским законодательством.
    • Из-за этого в Грузии начались массовые протесты.

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    Источник: Sports.ru

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    08.03.2023 14:24
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +4076

      raritet 8 марта, 16:23

      Всем, думаю, понятно. Никому никакая Грузия не нужна ни в Евросоюзе, ни где либо еще . Все и так понимают, что очередная попрошайка в Союзе- это все лишь нагрузка на Локомотив этого Союза- Берлин и Париж. Все, чего жаждут политики- это как можно сильнее расчленить бывшие союзные республики, накачать ненавистью к России. Из бывших соседей всегда получаются лучшие осведомители, надсмотрщики и исполнители терактов.

      5
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      Рейтинг: +2267

      alefreddy 8 марта, 16:21

      все идет к тому что Сталин встанет

      4
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      Рейтинг: +1201

      Suvorov51 8 марта, 15:53

      Шота. вот бы твои слова услышал Великий Сталин, ну на худой конец Лаврентий

      3
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      Рейтинг: +19113

      Cleaner 8 марта, 15:46

      Арвеладе, Украина уже в Европе. В качестве попрошайки. Грузия в Европе будет такой же. По другому Грузия Европе не нужна. Только как бесправный батрак...(

      6
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      Рейтинг: +33889

      VVM1964 > Cleaner 8 марта, 15:51

      А почему тебя это так волнует ? - это их выбор, хотят быть "попрошайками" , в чем проблема ?

      2
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      Рейтинг: +19113

      Cleaner > VVM1964 8 марта, 16:04

      Я сказал, что меня судьба Украины или Грузии волнует? Мне они до фонаря. Вы реально считаете, что все, что сейчас происходит ведет мир в светлое будущее? Меня волнует то, что мир этот катится к ядерной войне. За один час ничего не останется ни от Запада, ни от России. Остальное мне пофиг.

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      Рейтинг: +33889

      VVM1964 > Cleaner 8 марта, 22:46

      Я думаю надо больше беспокоиться о собственной стране, ну а наш ЯДЕРНЫЙ ЩИТ - надежная защита от происков врагов !!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +90

      Бригадный 8 марта, 15:33

      Зачем высказывания таких дурачков, как этот Шота, постить? Этот придурок даже не понимает сей простой истины, что собственное мнение ты можешь иметь. И даже можешь его отстаивать публично. Но зачем же это делать, находясь на зарплате у госдеповских и евроупырей? Разъясните этой Шоте, что: иметь мнение это "что то одно", а зарплата от евроупырей - "что то совсем другое". Цитата, однако.

      4
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      Рейтинг: +33889

      VVM1964 > Бригадный 8 марта, 15:41

      А ты знаешь сколько человек и организаций в России признаны иноагентами ??? - Это сколько же предателей и упырей оказалось у нас и как долго они косили под добропорядочных граждан !!! (((

      2
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      Рейтинг: +90

      Бригадный > VVM1964 8 марта, 15:50

      А ты знаешь, вонючка, что с тобой будет в США? Если ты "случайно" забудешь задекларировать свой статус иноагента.

      5
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      ...
      Рейтинг: +19113

      Cleaner > VVM1964 8 марта, 15:51

      Не так уж и много. Просто визга от них немеренно. Кормятся за счет Госдепа и антироссийских Европейских организаций, так почему их нельзя называть иноагентами? Объясните.

      2
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      ...
      Рейтинг: +33889

      VVM1964 > Бригадный 8 марта, 22:50

      А в чем проблема и что ты так возбудился " благовонный ", и с чего это тебя так волнуют законы других стран... ?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +101295

      sv1969 8 марта, 15:23

      Бомбардир хорош эту лабуду типа про футбол кидать сюда(((

      2
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      Рейтинг: +12555

      R_a_i_n 8 марта, 15:09

      Я не слышал таких великих грузинов. Слышал про другого великого грузина, который эту Европу раком поставил!

      8
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    • ...
      Рейтинг: +1082

      SpartakMoskwa 8 марта, 15:06

      Да кто вы такие вообще???? Кем вы были бы без России или без СССР?????Все страны которые входили раньше в СССР почувствовали себя сильными и независимыми благодаря России, без России вы никто и ничто, вы европе нужны только для того чтобы угрожать России, а не из хороших целей

      4
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      Рейтинг: +33889

      VVM1964 > SpartakMoskwa 8 марта, 15:12

      Ну если они "никто и ничто", то как они могут угрожать Великой России ???))) Да и чего тогда так нервничать то ??? - будем дружить с другими сверх державами, ну их в Африке каждая вторая ! )

      2
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      Рейтинг: +1082

      SpartakMoskwa > VVM1964 8 марта, 15:30

      Угрожают не они, а те кто хочет управлять ими то есть США
      Также как и Украиной и Молдовой

      6
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      ...
      Рейтинг: +33889

      VVM1964 > SpartakMoskwa 8 марта, 15:33

      Тебя кошмары по ночам не мучают, от обладания такой информацией ?))

      3
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      ...
      Рейтинг: +19113

      Cleaner > VVM1964 8 марта, 15:57

      Они предоставляют свои территории для войск НАТО. Этим и угрожают. Больше действительно нечем, потому как все, что им досталось от СССР они давно похерили.

      4
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      Рейтинг: +33889

      VVM1964 > Cleaner 8 марта, 22:53

      Ну сейчас то мы все исправили !!! И войска НАТО бегут от наших границ ... !!! )))

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      Рейтинг: +2117

      Bozigit 8 марта, 14:43

      Сюда заходишь, что бы отдохнуть от политики.

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      Рейтинг: +7729

      mihail200606 8 марта, 14:40

      Да на здоровье... какие то великие грузины,которых никто не знает...

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