Арвеладзе – о протестах в Грузии: «Мы – Европа. Наше будущее может быть только европейским»

Бывший игрок «Аякса» и сборной Грузии Шота Арвеладзе прокомментировал массовые протесты в Грузии, которые начались из-за законопроекта об иноагентах.

«Наше будущее может быть только европейским. Со дня обретения независимости, хорошо это или плохо, мы смогли стать лучшей страной, но мы не должны создавать себе проблемы на таком ответственном этапе.

Не разрешается ставить знак вопроса по поводу нашего выбора, не разрешается его пересматривать. Мы не входим ни в какую Европу, мы ее часть.

Почти столетие назад Советский Союз считал Сандро Ахметели, Михаила Джавахишвили и других великих грузин агентами и шпионами, правильной и патриотической деятельности которых история, наконец, дала точную оценку.

Никакой закон или правительство не могут иметь рычагов, чтобы очернить человека как агента из-за другого мнения или деятельности, мы оставили это в прошлом. Закон направлен на ограничение конкуренции, инакомыслия и свободы», – цитирует Арвеладзе JAMnews.

Парламент Грузии 7 марта принял закон об иноагентах.

Он подразумевает введение понятия «иностранный агент» по аналогии с российским законодательством.

Из-за этого в Грузии начались массовые протесты.

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