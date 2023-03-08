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  • Арвеладзе – о протестах в Грузии: «Мы – Европа. Наше будущее может быть только европейским»

Арвеладзе – о протестах в Грузии: «Мы – Европа. Наше будущее может быть только европейским»

8 марта 2023, 14:24
17

Бывший игрок «Аякса» и сборной Грузии Шота Арвеладзе прокомментировал массовые протесты в Грузии, которые начались из-за законопроекта об иноагентах.

«Наше будущее может быть только европейским. Со дня обретения независимости, хорошо это или плохо, мы смогли стать лучшей страной, но мы не должны создавать себе проблемы на таком ответственном этапе.

Не разрешается ставить знак вопроса по поводу нашего выбора, не разрешается его пересматривать. Мы не входим ни в какую Европу, мы ее часть.

Почти столетие назад Советский Союз считал Сандро Ахметели, Михаила Джавахишвили и других великих грузин агентами и шпионами, правильной и патриотической деятельности которых история, наконец, дала точную оценку.

Никакой закон или правительство не могут иметь рычагов, чтобы очернить человека как агента из-за другого мнения или деятельности, мы оставили это в прошлом. Закон направлен на ограничение конкуренции, инакомыслия и свободы», – цитирует Арвеладзе JAMnews.

  • Парламент Грузии 7 марта принял закон об иноагентах.
  • Он подразумевает введение понятия «иностранный агент» по аналогии с российским законодательством.
  • Из-за этого в Грузии начались массовые протесты.

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Источник: Sports.ru
Грузия Арвеладзе Шота
Комментарии (17)
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mihail200606
1678275616
Да на здоровье... какие то великие грузины,которых никто не знает...
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Bozigit
1678275784
Сюда заходишь, что бы отдохнуть от политики.
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SpartakMoskwa
1678277185
Да кто вы такие вообще???? Кем вы были бы без России или без СССР?????Все страны которые входили раньше в СССР почувствовали себя сильными и независимыми благодаря России, без России вы никто и ничто, вы европе нужны только для того чтобы угрожать России, а не из хороших целей
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R_a_i_n
1678277356
Я не слышал таких великих грузинов. Слышал про другого великого грузина, который эту Европу раком поставил!
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sv1969
1678278189
Бомбардир хорош эту лабуду типа про футбол кидать сюда(((
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Бригадный
1678278802
Зачем высказывания таких дурачков, как этот Шота, постить? Этот придурок даже не понимает сей простой истины, что собственное мнение ты можешь иметь. И даже можешь его отстаивать публично. Но зачем же это делать, находясь на зарплате у госдеповских и евроупырей? Разъясните этой Шоте, что: иметь мнение это "что то одно", а зарплата от евроупырей - "что то совсем другое". Цитата, однако.
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alefreddy
1678281664
все идет к тому что Сталин встанет
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raritet
1678281820
Всем, думаю, понятно. Никому никакая Грузия не нужна ни в Евросоюзе, ни где либо еще . Все и так понимают, что очередная попрошайка в Союзе- это все лишь нагрузка на Локомотив этого Союза- Берлин и Париж. Все, чего жаждут политики- это как можно сильнее расчленить бывшие союзные республики, накачать ненавистью к России. Из бывших соседей всегда получаются лучшие осведомители, надсмотрщики и исполнители терактов.
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