Арвеладзе: «Вопросы о возможном назначении в «Краснодар» ставят меня в неловкое положение»

Главный тренер тель-авивского «Маккаби» Шота Арвеладзе заявил, что вопросы, касающиеся его возможного назначения на пост рулевого «Краснодара», ставят его в неудобное положение. Ранее СМИ распространили информацию, что грузинский специалист может сменить Игоря Шалимова в кресле главного тренера «быков».

«Мне неудобно отвечать на такого рода вопросы. У меня действует контракт с «Маккаби», у «Краснодара» также есть тренер, который выполняет свою работу. Не понимаю, что тут можно обсуждать», – сказал Арвеладзе.

После 15-ти туров «Краснодар» располагается на третьей строчке в турнирной таблице, имея в своем активе 27 очков и отставая от лидирующего «Спартака» на 10 баллов. В последней игре подопечные Шалимова добились домашней победы над «Зенитом» (2:1).