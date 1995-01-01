Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Рубина»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Рубина»?
    2 Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»
    Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»
    3 Супер-Валера. Главный футбольный помощник
    Супер-Валера. Главный футбольный помощник

    Арвеладзе отказался комментировать возможное назначение в «Краснодар»

    Бывший футболист сборной Грузии Шота Арвеладзе не подтвердил, но и не опроверг информацию об интересе со стороны «Краснодара».

    «Делал ли «Краснодар» мне предложение? Надо говорить по делу. Не буду комментировать свое возможное назначение, пока не поступит конкретное предложение от клуба», – сказал Арвеладзе.

    • «Краснодар» в среду объявил об отставке главного тренера Виктора Гончаренко.
    • Команда ушла на зимнюю паузу на 5-м месте в РПЛ.
    • Арвеладзе ранее работал в Узбекистане, Израиле, Турции и Нидерландах.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: РБК

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:55
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +23830

      vladimir-7 2 часа назад

      Там и предложения от Краснодара ещё никакого не было, а вопросы
      задают о переходе на место гл. тренера.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    92682
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68428
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru