Арвеладзе отказался комментировать возможное назначение в «Краснодар»

Бывший футболист сборной Грузии Шота Арвеладзе не подтвердил, но и не опроверг информацию об интересе со стороны «Краснодара».

«Делал ли «Краснодар» мне предложение? Надо говорить по делу. Не буду комментировать свое возможное назначение, пока не поступит конкретное предложение от клуба», – сказал Арвеладзе.