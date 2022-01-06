Арвеладзе отказался комментировать возможное назначение в «Краснодар»

Бывший футболист сборной Грузии Шота Арвеладзе не подтвердил, но и не опроверг информацию об интересе со стороны «Краснодара».
«Делал ли «Краснодар» мне предложение? Надо говорить по делу. Не буду комментировать свое возможное назначение, пока не поступит конкретное предложение от клуба», – сказал Арвеладзе.
- «Краснодар» в среду объявил об отставке главного тренера Виктора Гончаренко.
- Команда ушла на зимнюю паузу на 5-м месте в РПЛ.
- Арвеладзе ранее работал в Узбекистане, Израиле, Турции и Нидерландах.
Источник: РБК