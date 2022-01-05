Помимо Николича «Краснодар» рассматривает на пост тренера Арвеладзе

Бывший футболист сборной Грузии Шота Арвеладзе также входит в список кандидатов на пост главного тренера «Краснодара». Грузин интересен владельцу клуба Сергею Галицкому.
У Арвеладзе есть также вариант с «Халл Сити» из Чемпионшипа, но уже несколько недель тренеру не могут сделать визу для работы в Англии.
- Последним местом работы Арвеладзе был узбекистанский «Пахтакор», с которым он дважды выиграл чемпионат страны.
- «Краснодар» отправил в отставку Виктора Гончаренко.
- Команда идет в РПЛ 5-й.
Николич – главный кандидат на пост тренера «Краснодара» («СЭ»)
Источник: «Спорт-Экспресс»