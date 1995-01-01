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    Помимо Николича «Краснодар» рассматривает на пост тренера Арвеладзе

    Бывший футболист сборной Грузии Шота Арвеладзе также входит в список кандидатов на пост главного тренера «Краснодара». Грузин интересен владельцу клуба Сергею Галицкому.

    У Арвеладзе есть также вариант с «Халл Сити» из Чемпионшипа, но уже несколько недель тренеру не могут сделать визу для работы в Англии.

    • Последним местом работы Арвеладзе был узбекистанский «Пахтакор», с которым он дважды выиграл чемпионат страны.
    • «Краснодар» отправил в отставку Виктора Гончаренко.
    • Команда идет в РПЛ 5-й.

    Николич – главный кандидат на пост тренера «Краснодара» («СЭ»)

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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