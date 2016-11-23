Арвеладзе: «Маккаби» знает слабые места «Зенита»

Главный тренер «Маккаби» из Тель-Авива Шота Арвеладзе в преддверии матча группового этапа Лиги Европы против «Зенита» заявил, что знает слабые месте питерской команды. Напомним, матч состоится 24 ноября в 19:00 по московскому времени.

«Нас приняли тепло. Кроме погоды все замечательно. Мы посмотрели 4 матча «Зенита», знаем, что завтра будет очень сложно, но мы готовы. У каждой команды есть слабые стороны, и мы знаем слабые стороны «Зенита». При холодной погоде играть легче, чем когда слишком жарко. Но мы чувствуем себя не очень комфортно при этой температуре», – сказал специалист.