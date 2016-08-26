Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Главный тренер «Маккаби»: «Зенит» – одна из сильнейших команд Европы»

Главный тренер «Маккаби»: «Зенит» – одна из сильнейших команд Европы»

26 августа 2016, 22:27
7

Главный тренер «Маккаби» из Тель-Авива Шота Арвеладзе прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа Лиги Европы. Напомним, израильский клуб оказался в одном квартете с «Зенитом», АЗ и «Дандолком».

«Мы узнали о результатах в самолете, когда возвращались из Сплита. «Зенит», АЗ и «Дандолк» – это во всех смыслах тяжелый жребий. «Зенит» и АЗ – лучшие команды своих корзин. «Дандолк» имеет низкий рейтинг, но нет сомнений в том, что это упрямая команда, которая выбила БАТЭ из Лиги чемпионов в этом сезоне и в прошлом.

Возвращение в Алкмаар будет для меня волнующим, поскольку там я провел много времени и как игрок, и как тренер. А «Зенит» – одна из сильнейших команд Европы, которая играет в одном из красивейших городов мира», – сказал Арвеладзе.

Источник: Бомбардир.ру
Лига Европы Маккаби Зенит АЗ Алкмаар Дандолк Арвеладзе Шота
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
PopCorn963
1472244637
Я бы так не сказал.
Ответить
Диктор
1472271875
Он забыл добавить -была..................
Ответить
Garrincha58
1472277700
Никогда не был и еще долго, а может и совсем никогда! Такое можно сказать про Интер или Милан они когда то были, а сейчас превратились в обычных середняков
Ответить
Garrincha58
1472278476
Зенит давно хочет стать одним из сильнейших но пока там правят Дюков и Митрофанов никогда не станет Им категорически нельзя и противопоказанно заниматься футболом потому что они ни черта в этом не понимают. С такими возможностями и деньгами все ходим в середняках. Как говорится дэнги на вэтэр!
Ответить
Zeff
1473849620
В России сильнейший.
Ответить
Главные новости
Участник Лиги чемпионов подтвердил интерес к российскому хавбеку
09:25
Определились все пары финального раунда квалификации Лиги чемпионов
09:16
1
«ПСЖ» договорился о покупке Феррана у «Барселоны»
09:00
1
2 вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го раунда отбора Лиги чемпионов
08:49
Агент Солари сказал, есть ли у «Спартака» предложение от «Васко»
08:30
Станковича попросят остаться в «Црвене Звезде»
08:15
5
«Спартак» пытается купить двух игроков, свадьба Роналду, увольнение Станковича и другие новости
02:22
Генич выбрал желаемый клуб для Мостового
02:00
1
Луис Энрике назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
01:30
1
Бубнов спрогнозировал следующего тренера «Локомотива»
00:50
6
Все новости
Все новости
Клуб с российским вратарем попал в общий этап Лиги Европы
10:02
14 клубов дебютируют в еврокубках в сезоне-2026/27
9 июня
Стали известны 45 участников Лиги Европы-2026/27, среди них «Ювентус» и «Милан»
2 июня
Футболист сборной России выиграл еврокубок в третьем сезоне подряд
31 мая
2
Определились участники Суперкубка УЕФА
30 мая
2
Определились все клубы, напрямую попавшие в общий этап Лиги Европы
28 мая
«Милан» и «Ювентус» не попали в ЛЧ и вошли в число 12 клубов с прямыми путевками в ЛЕ
25 мая
1
Реакция Мостового на победу «Астон Виллы» Эмери в Лиге Европы
21 мая
1
ФотоСимволическая сборная сезона Лиги Европы
21 мая
Назван лучший игрок сезона в Лиге Европы
21 мая
Только два футболиста выиграли Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций
21 мая
4
Тренер «Фрайбурга» объяснил поражение в финале Лиги Европы
21 мая
1
Эмоции Эмери после победы в Лиге Европы
21 мая
11
Санчо стал автором уникального достижения
21 мая
Эмери – 4-й тренер в истории с 5 победами в еврокубках
21 мая
4
Лига Европы. «Астон Вилла» в финале разгромила «Фрайбург», Эмери в 5-й раз выиграл турнир
20 мая
13
Где смотреть матч «Фрайбург» – «Астон Вилла»: во сколько прямая трансляция: 20 мая 2026
19 мая
Известны 5 участников общего этапа ЛЕ, «Монако» Головина сохранил шанс на Лигу конференций
18 мая
Стал известен вещатель Лиги чемпионов в России до 2035 года
13 мая
9
Определились 19-й участник общего этапа Лиги чемпионов и 2 участника основной стадии ЛЕ
13 мая
Назначены судьи на все финалы еврокубков
12 мая
1
Реакция Эмери на шестой в карьере выход в финал Лиги Европы
8 мая
Определились финалисты Лиги Европы
8 мая
1
Лига Европы. «Астон Вилла» Эмери вышла в финал, разгромив «Ноттингем Форест»; «Фрайбург» взял реванш у «Браги»
7 мая
5
Где смотреть матч «Фрайбург» – «Брага»: во сколько прямая трансляция: 7 мая 2026
6 мая
Где смотреть матч «Астон Вилла» – «Ноттингем Форест»: во сколько прямая трансляция: 7 мая 2026
6 мая
Где смотреть матч «Ноттингем Форест» – «Астон Вилла»: во сколько прямая трансляция: 30 апреля 2026
29 апреля
Где смотреть матч «Брага» – «Фрайбург»: во сколько прямая трансляция: 30 апреля 2026
29 апреля
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+