Главный тренер «Маккаби»: «Зенит» – одна из сильнейших команд Европы»

Главный тренер «Маккаби» из Тель-Авива Шота Арвеладзе прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа Лиги Европы. Напомним, израильский клуб оказался в одном квартете с «Зенитом», АЗ и «Дандолком».

«Мы узнали о результатах в самолете, когда возвращались из Сплита. «Зенит», АЗ и «Дандолк» – это во всех смыслах тяжелый жребий. «Зенит» и АЗ – лучшие команды своих корзин. «Дандолк» имеет низкий рейтинг, но нет сомнений в том, что это упрямая команда, которая выбила БАТЭ из Лиги чемпионов в этом сезоне и в прошлом.

Возвращение в Алкмаар будет для меня волнующим, поскольку там я провел много времени и как игрок, и как тренер. А «Зенит» – одна из сильнейших команд Европы, которая играет в одном из красивейших городов мира», – сказал Арвеладзе.