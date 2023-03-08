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Шота Арвеладзе
Новости
Шота Арвеладзе - новости
Грузия
22 февраля 1973 (53)
Тренер
Статистика
Новости
Публикации
Арвеладзе – о протестах в Грузии: «Мы – Европа. Наше будущее может быть только европейским»
2023.03.08 14:24
17
«Халл Сити» уволил Арвеладзе
2022.10.01 08:55
Фото
Арвеладзе возглавил «Халл Сити». Им интересовался «Краснодар»
2022.01.27 23:51
Арвеладзе: «Мне было бы интересно поработать с «Краснодаром»
2022.01.06 11:51
10
Арвеладзе отказался комментировать возможное назначение в «Краснодар»
2022.01.06 08:55
1
Помимо Николича «Краснодар» рассматривает на пост тренера Арвеладзе
2022.01.05 10:52
1
«Краснодар» может уволить Гончаренко. Тедеско, Черевченко и Арвеладзе – кандидаты на замену
2021.11.10 19:58
23
«Маккаби» из Тель-Авива уволил Арвеладзе
2017.01.04 21:41
Арвеладзе: «Вопросы о возможном назначении в «Краснодар» ставят меня в неловкое положение»
2016.11.29 14:23
3
Руководство «Краснодара» вновь рассматривает кандидатуру Арвеладзе на пост главного тренера
2016.11.25 19:10
26
Арвеладзе: «Маккаби» знает слабые места «Зенита»
2016.11.23 19:21
5
Арвеладзе: «Готов дать клятву, что информация о моем назначении в «Краснодар» – это слухи»
2016.09.19 19:45
4
Арвеладзе: «Готов поклясться на Библии, что не веду переговоров с «Краснодаром»
2016.09.19 13:14
1
Арвеладзе может возглавить «Краснодар»
2016.09.16 17:23
8
Арвеладзе: «Я никогда не был свидетелем такого матча и надеюсь, что больше не стану»
2016.09.16 00:45
9
Наставник «Маккаби» Арвеладзе вынужден был переводить самого себя
2016.09.15 10:04
3
Арвеладзе: «Я считаю «Зенит» клубом уровня Лиги чемпионов»
2016.09.14 21:30
1
Главный тренер «Маккаби»: «Зенит» – одна из сильнейших команд Европы»
2016.08.26 22:27
7
Арвеладзе: «Сейчас «Ростов» физически в 100 раз сильнее «Аякса»
2016.08.16 10:28
12
Арвеладзе: «У «Кайрата» сильная атака с виртуозом Аршавиным»
2016.07.21 22:59
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Арвеладзе о Самба: «Мне нужен футболист, а не боксер-тяжеловес»
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