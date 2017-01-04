«Маккаби» из Тель-Авива уволил Арвеладзе

Спортивный директор «Маккаби» из Тель-Авива Хорди Кройфф объявил о расторжении контракта с главным тренером команды Шотой Арвеладзе по обоюдному соглашению сторон.

«Мы хотели бы поблагодарить Арвеладзе за его вклад в достижения «Маккаби» за период его работы в клубе. Иногда что-то происходит не так, как вы планируете – будь то вина тренера или игроков. В подобных ситуациях лучше разойтись и двигаться вперед. Мы желаем Шоте всего наилучшего и успехов в будущем», – заявил функционер.