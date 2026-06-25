Только 3 футболиста в истории поучаствовали в 6 чемпионатах мира

Гильермо Очоа повторил рекорд Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

40-летний вратарь сборной Мексики вышел на замену в матче третьего тура группового этапа ЧМ-2026 против Чехии (3:0).

Очоа поучаствовал в шестом чемпионате мира за карьеру. Столько же на счету Месси и Роналду. Больше нет ни у кого.

По пять участий в ЧМ имеют немец Лотар Маттеус, итальянец Джанлуиджи Буффон, а также мексиканцы Рафаэль Маркес, Антонио Карбахал и Андрес Гуардадо.