40-летний Очоа объявил о завершении карьеры после ЧМ-2026 и расплакался

Вратарь сборной Мексики Гильермо Очоа подтвердил, что проводит последний турнир в профессиональной карьере.

40-летнего футболиста взяли на шестой чемпионат мира.

Очоа на клубном уровне выступал за «Аяччо», «Малагу», «Гранаду», «Стандард», «Америку», «Салернитану».

За сборную Мексики провел 153 матча – это третий результат в ее истории.

«Сборная Мексики всегда была моим компасом, моим направлением как в карьере, так и в жизни. Я не могу представить свою карьеру без национальной команды. Я не знаю, какой бы она была без нее.

Поскольку мое время в сборной подходит к концу, я больше не вижу смысла в футболе. Я не вижу причин продолжать играть.

Я наслаждался каждым моментом здесь. Я отдавал на поле все. Я ухожу со спокойной душой и с высоко поднятой головой, и горжусь тем, что пережил этот опыт», – сказал Очоа и расплакался.