Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • 40-летний Очоа объявил о завершении карьеры после ЧМ-2026 и расплакался

40-летний Очоа объявил о завершении карьеры после ЧМ-2026 и расплакался

16 июня, 15:50
3

Вратарь сборной Мексики Гильермо Очоа подтвердил, что проводит последний турнир в профессиональной карьере.

  • 40-летнего футболиста взяли на шестой чемпионат мира.
  • Очоа на клубном уровне выступал за «Аяччо», «Малагу», «Гранаду», «Стандард», «Америку», «Салернитану».
  • За сборную Мексики провел 153 матча – это третий результат в ее истории.

«Сборная Мексики всегда была моим компасом, моим направлением как в карьере, так и в жизни. Я не могу представить свою карьеру без национальной команды. Я не знаю, какой бы она была без нее.

Поскольку мое время в сборной подходит к концу, я больше не вижу смысла в футболе. Я не вижу причин продолжать играть.

Я наслаждался каждым моментом здесь. Я отдавал на поле все. Я ухожу со спокойной душой и с высоко поднятой головой, и горжусь тем, что пережил этот опыт», – сказал Очоа и расплакался.

Еще по теме:
Только 4 участника ЧМ-2006 сыграют на ЧМ-2026 2
Месси, Роналду и еще один игрок установили новый рекорд чемпионатов мира
40-летний Очоа предпочел кипрский клуб российскому
Источник: ютуб-канал ФИФА
Чемпионат мира АЕЛ Мексика Очоа Гильермо
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
arkadigavrilo
1781618035
Комментарий скрыт модератором
Ответить
Томик
1781629927
Модно стало плакать. По любому поводу. Ждём: "Футболисты вышли на поле и расплакались". "Судья плакал и показывал желтую карточку игроку." "Нападающий попал по мячу и не смог сдержать слёз". "Рассказов не побежал и плакал на бровке". Потом "плакал и говорил, что никого не убил". "Продлил контракт с "Крыльями" и разревелся".
Ответить
Главные новости
Трансляции всех матчей дня на ЧМ-2026
61
Ямаль попал в топ-10 самых молодых авторов голов на ЧМ: обошел Месси, но уступил Сычеву
20:25
Аршавин раскритиковал сборную на ЧМ-2026: «Впечатление, что в аэропорту нашли 26 человек и выдали им форму»
20:19
1
Назван самый готовый к Европе российский футболист, который должен туда поехать
19:44
3
18-летний Ямаль забил дебютный гол на ЧМ
19:26
«Слишком много негатива»: Бакаев сравнил ЧМ-2026 с ЧМ-20218 в России
19:16
6
В «Реале» определились с будущим Вальверде и могут продать одного из французов
18:48
ВидеоОткрыта самая высокая в мире статуя Месси
17:54
2
Ротенберги попробуют договориться о зарплате двух игроков «Сочи» в «Локомотиве»
17:39
3
В УЕФА сделали заявление о паузах на водопой на Евро-2028 и в Лиге чемпионов
17:07
8
Все новости
Все новости
СпецпроектКто отдал больше голевых передач в сезоне – Сперцян или Бруну Фернандеш?
20:00
Познер сказал, за кого болеет в матче Испания – Саудовская Аравия
19:22
«Слишком много негатива»: Бакаев сравнил ЧМ-2026 с ЧМ-20218 в России
19:16
6
«Шэньхуа» Слуцкого одержал первую победу за 2 месяца
19:11
В «Ростов» вернулись два игрока из аренды
18:57
В «Реале» определились с будущим Вальверде и могут продать одного из французов
18:48
В «Панатинаикосе» высказались об интересе «Спартака» и ЦСКА к игроку из Алжира
18:39
1
«Арсенал» намерен купить хавбека сборной Англии стоимостью 85 миллионов
18:27
ФотоМосковский клуб подписал экс-спартаковца из «Балтики»
18:12
1
ВидеоОткрыта самая высокая в мире статуя Месси
17:54
2
Ротенберги попробуют договориться о зарплате двух игроков «Сочи» в «Локомотиве»
17:39
3
ФотоКлуб РПЛ расстался с хавбеком из Молдовы
17:27
2
Российский игрок, которому не заплатили в турецком клубе, может вернуться в РПЛ
17:18
2
В УЕФА сделали заявление о паузах на водопой на Евро-2028 и в Лиге чемпионов
17:07
8
«Ливерпуль» улучшит предложение по игроку, которого не продали за 100 миллионов
16:53
«Зенит» готов продать вингера клубу Серии A за 40 миллионов
16:39
13
Клуб Сегунды предложил российскому хавбеку контракт на 3 года
16:26
5
Еще один клуб из Краснодарского края тихо снялся со Второй лиги
16:08
4
10 величайших игроков в истории ЧМ по версии Goal
15:57
1
ФотоЭкс-игрок «Спартака» с 94 матчами в РПЛ уехал выступать в Томск
15:42
3
Тихонов назвал лучшего игрока в истории футбола
15:31
9
В «Динамо» объяснили уход Жиркова
15:18
3
Позиция «Динамо» по трансферу Тюкавина в «Зенит»
15:10
10
Рейс поделился впечатлениями от нового тренера ЦСКА
14:59
1
Директор «Спартака»: «Работаем, чтобы купить сильных игроков»
14:47
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 