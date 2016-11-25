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Шота Арвеладзе
Материалы
Шота Арвеладзе - материалы
Грузия
22 февраля 1973 (53)
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Путин обещает подготовить арену «Зенита» к Кубку конфедераций. ЦСКА недоволен посещаемостью. Дайджест событий дня
У «Спартака» много проблем перед игрой с «Тереком». «Краснодар» задумался о смене тренера. Стартовал последний тур первого круга РФПЛ. «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.
25.11.2016 20:55
12
Лимит на легионеров могут отменить. «Спартак» продлил на неделю лидерство в РФПЛ. Дайджест событий дня
Украинские фанаты напали на турок перед игрой «Заря» – «Фенербахче». «Легию» могут возглавить Кононов или Гончаренко. Арвеладзе – кандидат на пост главного тренера «Краснодара». «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
16.09.2016 21:00
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