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  • Лимит на легионеров могут отменить. «Спартак» продлил на неделю лидерство в РФПЛ. Дайджест событий дня

Лимит на легионеров могут отменить. «Спартак» продлил на неделю лидерство в РФПЛ. Дайджест событий дня

«Спартак» открыл седьмой тур РФПЛ и снова победил

Нападающий «Спартака» Квинси Промес стал героем матча 7-го тура российской Премьер-лиги против «Оренбурга» – на второй минуте он забил первый мяч, после перерыва уже при счете 1:1 после реализованного Георгиевым пенальти сумел оформить дубль, а затем еще и ассистировал Джано, который установил окончательный счет – 3:1 в пользу «Спартака». Таким образом, «Спартак» оторвался от ближайшего преследователя на пять очков, имея на игру больше. И теперь красно-белые останутся лидерами как минимум до следующих выходных.

«Спартак» вытащил огненный матч с «Оренбургом» благодаря красивым голам Промеса и Джано (ВИДЕО)

Мутко не исключает отмены лимита на легионеров

Президент РФС Виталий Мутко сообщил, что вопрос лимита на легионеров до сих пор остается актуальным, а со следующего сезона будут внесены необходимые коррективы. «Лимит не нужен будет, когда мы создадим нормальную систему подготовки игроков. Если мы сейчас его отменим, то это ничего не даст. Со следующего сезона мы планируем ряд изменений — в частности по защите доморощенных игроков. Не исключено, что уберем лимит на поле, но оставим лимит на заявку», – отметил Мутко.

«Легия» ищет тренера, среди кандидатов – Кононов и Гончаренко

Поражение 0:6 от дортмундской «Боруссии» не прошло бесследно: нынешнего тренера «Легии» Бесника Хаси СМИ уже отправляют в отставку и заодно активно подыскивают ему замену. Среди кандидатов: Мирон Маркевич и Авраам Грант, а также два известных по работе в России белорусских специалиста – Виктор Гончаренко и Олег Кононов. Сейчас Гончаренко работает в «Уфе», а Кононов на этой неделе покинул пост главного тренера «Краснодара».

Фото дня. Перфоманс фанатов «Легии»

Арвеладзе претендует на пост тренера «Краснодара»

Список претендентов на роль наставника «Краснодара» пополнил главный тренер тель-авивского «Маккаби» Шота Арвеладзе. В своей нынешней команде он работает с начала 2016 года, но после ухода из «Краснодара» Олега Кононова – вошел в число кандидатов на пост главного тренера российской команды. Вчера клуб Арвеладзе в драматичном матче проиграл «Зениту» 3:4, тогда как «Краснодар» переиграл «Зальцбург» благодаря единственному голу Жоаозиньо.

Бронза, финал Кубка, дебют в еврокубках и другие достижения Кононова во главе «Краснодара»

Жулиано – в сборной первого тура Лиги Европы

УЕФА определил 11 лучших футболистов по итогам первого тура Лиги Европы. Российский чемпионат среди них представляет полузащитник «Зенита» Жулиано, который здорово отыграл матч против тель-авивского «Маккаби» – он забил гол и отметился тремя голевыми передачами. Впрочем, весь состав команды недели выглядит довольно любопытно.

«Зенит» и «Маккаби» забили семь мячей, «Краснодар» выиграл у «Зальцбурга». Ключевые моменты 1-го тура ЛЕ

Тигорев больше не будет играть в футбол

Бывший игрок «Локомотива» и «Томи» Ян Тигорев завершил карьеру и рассказал о причинах своего решения. «В последние два года постоянно случались травмы. Выпал на месяц — вылечился, провел пару-тройку игр — снова повреждение. И так по кругу. После каждого случая казалось, что теперь-то все наладилось. Но травмы шли не переставая. После апрельской травмы решил, что, наверное, с меня хватит. Пришел в раздевалку, про себя ухмыльнулся и махнул на все рукой», – сообщил Тигорев. Последним его клубом было минское «Динамо».

Финансирование «Ростова». Очередная серия

Генеральный спонсор «Ростова» «Группа Агроком» может прекратить финансирование клуба в том случае, если соглашения будут регулярно нарушаться. Об этом рассказал генеральный директор компании Сергей Сапотницкий. «У нас непростые отношения, мы в прошлом году помогали и помогаем в этом, но, как говорил Остап Бендер, нет взаимности. На игру с «Баварией» мы профинансировали спортивную форму, но руководство клуба не выпустило футболистов в ней. В целом получается ситуация, когда одна сторона свою часть делает, а другая не делает, почему?» – задался вопросом Сапотницкий.

Украинцы напали на турок перед матчем на еврокубок

Матчу первого тура Лиги Европы между «Зарей» и «Фенербахче» (1:1) предшествовали фанатские столкновения в Одессе. Сообщается, что украинские фанаты устроили потасовку с турками в одном из одесских ресторанов. Они спровоцировали драку с гостями города с применением подручных предметов. Нескольким участникам потасовки понадобилась медицинская помощь.

Россия. Премьер-лига Лига Европы Россия Спартак Оренбург Легия Краснодар Зенит Ростов Заря Фенербахче Тигорев Ян Жулиано Промес Квинси Кононов Олег Гончаренко Виктор Арвеладзе Шота Мутко Виталий
Комментарии (7)
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Garrincha58
1474060400
пиар кампания Мутко перед выборами
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TUMS
1474061611
Промес за всех "пашет"...
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lihindic
1474085063
давно пора
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Ильгизар И
1474087850
Молодец Промес
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343443
1474089438
давно пора
Ответить
mihail1980
1474090053
правильно сделают
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