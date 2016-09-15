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    Фото дня. Перфоманс фанатов «Легии»


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    Голосов: 3
    15.09.2016 10:55
    Польская «Легия» не могла попасть в групповой этап Лиги чемпионов 21 год. Фанаты клуба круто отметили возвращение в турнир. «Бомбардир» рассказывает и показывает, как фанаты сначала удивили, а затем устроили беспорядки.

    Удивительный перфоманс подготовили фанаты «Легии» к матчу против «Боруссии». Сопутствующее ему красивое пиротехническое шоу должно было устрашить соперника. Однако немецкий клуб уже к 17-й минуте повел со счетом 3:0, установив рекорд Лиги чемпионов по быстроте трех гостевых голов.

    Была пиротехника и на дортмундском секторе.

    Всего в воротах «Легии» побывало шесть безответных мячей. Но дортмундские фанаты проявили себя не с самой лучшей стороны. Немецкие болельщики пытались провоцировать горячих поляков. Хозяева же едва не прорвались на сектор соперника. Лишь самоотверженность стюардов предотвратила беду.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Ultras-tifo
    Рейтинг: 5 Голосов: 3
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 27 сентября 2016, 00:07

      Польша против Германии...это же пипец!Неважно что на клубном уровне...

      0
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      Рейтинг: +435

      aurora5858 15 сентября 2016, 18:38

      Круто.Наши не смогут так.

      0
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 15 сентября 2016, 15:43

      Перфоманс хороший.

      0
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      Рейтинг: +1640

      PassCSKA 15 сентября 2016, 12:28

      Устрашили футболистов Боруссии что надо!) аж 6 банок накидали со страху))

      2
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      ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > PassCSKA 27 сентября 2016, 00:06

      Они своих устрашили,что они столько пропустили)

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