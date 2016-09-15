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    «Зенит» и «Маккаби» забили семь мячей, «Краснодар» выиграл у «Зальцбурга». Ключевые моменты 1-го тура ЛЕ


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    Голосов: 2
    15.09.2016 20:10
    «Зенит» без Шатова и Дзюбы пытается обыграть израильский «Маккаби». «Бомбардир» в режиме онлайн следит за главными событиями Лиги Европы.

    Перемещаемся в другой матч, где «Краснодар» выиграл у австрийского «Зальцбурга». Единственный мяч забил Жоаозиньо.

    Джорджевич, похоже, приносит «Зениту» победу! 4:3!

    3:3! У нас ничья! Жулиано сравнивает счет.

    Свободный удар реализует «Зенит»! 3:2 у нас уже. Есть шанс отыграться.

    Отыгрывает один гол «Зенит». Кокорин забил.

    Третий мяч влетает в ворота Лодыгина. Классный штрафной удар.

    Второй мяч забивает «Маккаби». Исландец Кьяртанссон отметился голом в начале второго тайма.

    Плохо «Зенит» пока играет с «Маккаби». Штанга была у ворот Лодыгина, а затем безобидный аут привел к пропущенному мячу. Оборона израильской команды пока действует уверенно. После первого тайма счет 1:0 в пользу хозяев поля.

    Состав «Зенита» на матч с «Маккаби».

    Самый быстрый гол в истории Лиги Европы забил хавбек «Слована» Сикора. Уже на 9-й секунде матча он поразил ворота «Карабаха». Встреча завершилась со счетом 2:2.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Зенит»
    Рейтинг: 5 Голосов: 2
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    Комментарии48
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1297

      compka 17 сентября 2016, 13:10

      Жулиано - это два Халка

      0
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    • ...
      Рейтинг: +368

      mik1954 16 сентября 2016, 10:12

      Да, такого валидола Зенит нам еще не преподносил никогда, фантастика !

      1
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      Рейтинг: +979

      TUMS 16 сентября 2016, 09:01

      Зенит смог таки удивить Израиль...

      2
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      Рейтинг: +1052

      mig28 > TUMS 16 сентября 2016, 10:04

      Зенит смог всех удивить!!! Молодцы!

      0
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      Рейтинг: +110

      Grub3r 16 сентября 2016, 08:52

      Матч так себе..
      2 ляпа Лодыги
      Кокорин с такой миной бегал, как будто в туалет хотел, одни ошибки..
      Джорджевич, второй Керж, единоличник

      казалось что в 10 играли весь матч кроме концовки..

      в следующий раз судья не поможет.

      1
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      ...
      Рейтинг: +39

      susanin62 > Grub3r 16 сентября 2016, 21:06

      Судья не помогал. Удаление по делу.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +110

      Grub3r > susanin62 17 сентября 2016, 00:03

      я даже не про удаление как про момент с свободным. там по моему ничего не было.

      0
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      Рейтинг: +279

      TERIA-76 16 сентября 2016, 08:44

      Зенит заставил понервничать)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +157

      pik54 16 сентября 2016, 08:01

      Оба клуба мододцы!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +42

      Ильгизар И 16 сентября 2016, 07:55

      Молодцы!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +767

      товрос 16 сентября 2016, 07:15

      Лодыги как всегда

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +50

      magg27 16 сентября 2016, 06:03

      Зенит Краснодар так держать Молодцы!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 16 сентября 2016, 05:27

      Просто красавцы！！！

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39

      susanin62 > Zenit-84 16 сентября 2016, 21:08

      Только последние 15 минут))

      0
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