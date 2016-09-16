Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Спартак» вытащил огненный матч с «Оренбургом» благодаря красивым голам Промеса и Джано (ВИДЕО)


    4
    Голосов: 9
    16.09.2016 16:40
    Матч в Оренбурге очень непросто складывался для лидера чемпионата России, но «Спартак» перевернул ход игры всего за три минуты. «Бомбардир» показывает, что происходило на стадионе «Газовик».

    Текстовый онлайн матча «Оренбург» – «Спартак» – 1:3 | Видеогалерея

    Любопытные цифры до матча:

    • У «Спартака» 5 последних матчей – низовые (в них забито меньше трех голов). У «Оренбурга» низовые – все шесть встреч в РФПЛ;
    • Последние четыре матча «Оренбург» свел вничью;
    • Лишь в одном из 6 матчей в РФПЛ «Оренбург» сумел забить.

    Состав гостей выглядит красочно.

    Хозяева тоже постарались.

    Как выглядит афиша матча у спартаковцев в Twitter:

    С формой на матч определились:

    Промесище! Здорово «Спартак» начал. Изумительный гол спартаковского лидера на второй минуте.

    Судья поставил пенальти по итогам противоборства Ромуло и Полуяхтова, а Георгиев его легко реализовал. 1:1!

    Сумасшедший момент не использовал «Оренбург»: сначала Ребров отразил мяч после удара в упор, а затем на помощь пришла штанга. Повезло «Спартаку».

    А вот и 1:2! Чуть быстрее стали играть спартаковцы и добились своего. Промес забил.

    1:3! Промес показывает разницу в классе на своем фланге, а Джано с его подачи запуливает под перекладину.

    «Оренбург» пришел в себя и попытался спасти матч, но счет остался прежним.

    3:1 на выезде, и «Спартак» как минимум до следующего тура остается лидером в РФПЛ со своими 19 очками и разницей мячей 14:2!

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Twitter «Спартака», Twitter «Оренбурга»
    Рейтинг: 4 Голосов: 9
    Рекомендуем
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +157

      pik54 17 сентября 2016, 09:10

      Голы красавцы.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2161

      Алекc 17 сентября 2016, 02:08

      Всех КБ с победой!!! Голы классные все!!! Молодцы, ребята!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +264

      dimid 16 сентября 2016, 19:44

      Всех спартачей с победой! Вперед спартак!!!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2306

      4agaaa 16 сентября 2016, 19:10

      Действительно сумашедшие мячи! Красно белые с победой!!!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1521

      BANNIKOV1970 16 сентября 2016, 19:03

      песком скрипите на зубах бомжекони ёпт

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +47

      Betonshik > BANNIKOV1970 16 сентября 2016, 20:13

      Ну да обыграть оренбург это сильно

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +236

      Pilottt 16 сентября 2016, 18:53

      Концовка нервная какая-то, всех КБ с победой!!!

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3075

      BAIv 16 сентября 2016, 18:33

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      свиные макаки оборзели в драку прут

      -18
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +112

      Apocalypse > BAIv 17 сентября 2016, 09:04

      Я смотрю тебя уже прёт от запаха животных! Быстрее выли из зоопарка!

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15

      Ya-Driver 16 сентября 2016, 17:00

      "временно уйти на четыре очка" - сейчас разница "два" очка. Если победит, то разница будет не "четыре", а "пять" очков. Подправьте )

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +177

      miklos > Ya-Driver 16 сентября 2016, 17:08

      спасибо, поправили)

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11