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Судьи
Главный судья:
Владимир Сельдяков (Балашиха)
Помощники:
Алексей Воронцов (Ярославль), Алексей Ширяев (Ставрополь)
Инспектор:
Алексей Румянцев (Санкт-Петербург)
Материалы

Оренбург - Спартак

16.09.2016, Пятница, 17:00 мск Ростоши, стадион Газовик Трансляция: Наш Футбол Россия. Премьер-лига, 7 тур Оренбург - Спартак
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Спартак М 30 22 3 5 46:27 +19 69
2. ЦСКА 30 18 8 4 47:15 +32 62
3. Зенит 30 18 7 5 50:19 +31 61
4. Краснодар 30 12 13 5 40:22 +18 49
5. Ахмат 30 14 6 10 38:35 +3 48
6. Ростов 30 13 9 8 36:18 +18 48
7. Уфа 30 12 7 11 22:25 -3 43
8. Локомотив 30 10 12 8 39:27 +12 42
9. Рубин 30 10 8 12 30:34 -4 38
10. Амкар-Пермь 30 8 11 11 25:29 -4 35
11. Урал 30 8 6 16 24:44 -20 30
12. Анжи 30 7 9 14 24:38 -14 30
13. Оренбург 30 7 9 14 25:36 -11 30
14. Арсенал Т 30 7 7 16 18:40 -22 28
15. Крылья Советов 30 6 10 14 31:39 -8 28
16. Томь 30 3 5 22 17:64 -47 14
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    Рейтинг: +265

    Himik007 17 сентября 2016, 00:28

    Обидно с такой игрой в Ле бы зажгли

    0
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    Рейтинг: +628

    chempion_cska 16 сентября 2016, 18:43

    Оренбургу не сдаваться, надо забивать!

    1
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    Рейтинг: +251

    Aztec58 16 сентября 2016, 18:40

    Комментатор, блин, отхаркивать можно только из себя, ага. Отхаркивать мячи даже в переносном смысле как-то не айс.

    -1
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    Рейтинг: -145

    Zenit-2010 16 сентября 2016, 18:35

    2 октября вам покажем как играть в футбол

    -1
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    Рейтинг: +112

    Apocalypse > Zenit-2010 16 сентября 2016, 18:36

    Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

    Не смеши.

    -5
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    Рейтинг: -145

    Zenit-2010 > Apocalypse 16 сентября 2016, 18:45

    сам увидишь

    -3
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    Рейтинг: -145

    Zenit-2010 > Apocalypse 19 октября 2016, 00:17

    ну что? выкусил?

    0
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    Рейтинг: +251

    Aztec58 16 сентября 2016, 18:33

    Вот и славно!

    -2
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    Рейтинг: +251

    Aztec58 16 сентября 2016, 18:29

    Вперёд, Спартак!

    -2
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    Рейтинг: +165

    ElninoO 16 сентября 2016, 18:25

    Огоггшеньки)))

    0
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    Рейтинг: +112

    Apocalypse 16 сентября 2016, 18:01

    Комментатор явно слепой, как и судья. Полуяхтов тянул за руку Ромуло - это видно. Пенальти не было.

    -2
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    Рейтинг: +112

    Apocalypse > Бидон Помоев 16 сентября 2016, 18:06

    Упейся.

    0
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    Рейтинг: +251

    Aztec58 > Apocalypse 16 сентября 2016, 18:27

    Не было!

    0
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    Рейтинг: -145

    Zenit-2010 16 сентября 2016, 17:46

    гоооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооллллллллллллллллллллллллллл!!!!!!!!!!!! Оренбург вперед

    -3
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    Рейтинг: +31

    M.I.K.T.O.R. 16 сентября 2016, 16:18

    Народ,привет!не подскажите,если купить трансляцию за 90 руб. Здесь га сайте,какое качество видео будет?и вообще покупал ли кто нибудь?

    0
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    Рейтинг: +3661

    Владимир С > M.I.K.T.O.R. 16 сентября 2016, 16:46

    фигня полная не покупай лучше на sportbox посмотри .

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