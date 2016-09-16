Жулиано вошел в сборную тура Лиги Европы

Полузащитник «Зенита» Жулиано вошел в команду недели Лиги Европы. В матче первого тура группового этапа против «Маккаби» Тель-Авив (4:3) бразилец отметился голом и тремя результативными передачами.

Полностью символическая сборная выглядит следующим образом:

Вратарь: Люк Стили («Панатинаикос»).

Защитники: Абдул Баба («Шальке-04»), Теренс Конголо («Фейеноорд»), Тьягу Пинту («Османлыспор»), Мигел Витор («Хапоэль» Б-Ш).

Полузащитники: Александер Грюнвальд («Аустрия»), Харис Медуньянин («Маккаби» Т-А), Леон Бэйли («Генк»).

Нападающие: Грегоре Дефрель («Сассуоло»), Чарльз Остин («Саутгемптон»), Жулиано («Зенит»).