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    Жулиано вошел в сборную тура Лиги Европы

    Полузащитник «Зенита» Жулиано вошел в команду недели Лиги Европы. В матче первого тура группового этапа против «Маккаби» Тель-Авив (4:3) бразилец отметился голом и тремя результативными передачами.

    Полностью символическая сборная выглядит следующим образом:

    Вратарь: Люк Стили («Панатинаикос»).

    Защитники: Абдул Баба («Шальке-04»), Теренс Конголо («Фейеноорд»), Тьягу Пинту («Османлыспор»), Мигел Витор («Хапоэль» Б-Ш).

    Полузащитники: Александер Грюнвальд («Аустрия»), Харис Медуньянин («Маккаби» Т-А), Леон Бэйли («Генк»).

    Нападающие: Грегоре Дефрель («Сассуоло»), Чарльз Остин («Саутгемптон»), Жулиано («Зенит»).

    Источник: УЕФА

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    16.09.2016 16:05
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +592

      spaike 19 сентября 2016, 08:34

      отличный игрок и хорошая замена Халку, главное чтобы так и продолжал играть

      0
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      Рейтинг: +1452

      Mariner 18 сентября 2016, 05:27

      Да, хорошее приобретение )) А то я по началу сомневался. Не Халк конечно, но пока тоже радует ) + моложе Халка )

      0
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      Рейтинг: +118

      kostyandr 16 сентября 2016, 19:57

      Невероятный Халк

      1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 16 сентября 2016, 19:26

      Заслуженно.

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      Рейтинг: +716

      Fju-2 16 сентября 2016, 16:47

      Сходу стал лидером Зенита. Без всяких там адаптаций.
      А Кокорин наверное до пенсии раскачиваться будет.

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      Рейтинг: +1126

      richi > Fju-2 16 сентября 2016, 18:24

      Просто уровень абсолютно разный. При чем в Бразилии таких Жулиано в десятки раз больше, чем у нас Кокориных.

      3
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      Рейтинг: +3075

      BAIv > richi 23 сентября 2016, 21:07

      и сразу вопрос? почему к нам не везут дешевых бразил, а потому- что агентам и ворищкам при клубах воровать нечего будет...

      0
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      Рейтинг: +703

      MEHROJ ЗЕНИТ 16 сентября 2016, 16:42

      Вполне заслуженно

      3
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      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк 16 сентября 2016, 16:21

      По делу!

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