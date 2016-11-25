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  • Путин обещает подготовить арену «Зенита» к Кубку конфедераций. ЦСКА недоволен посещаемостью. Дайджест событий дня

Путин обещает подготовить арену «Зенита» к Кубку конфедераций. ЦСКА недоволен посещаемостью. Дайджест событий дня

Кокорин может стать лучшим игроком недели в Лиге Европы

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин выбран в качестве одного из кандидатов на получение приза лучшему игроку недели в Лиге Европы. Российский нападающий отличился в матче против «Маккаби», забив мяч, который принес пятую победу санкт-петербургскому клуб. В число номинантов также попали Руни, Джеко, Коноплянка, Адурис и другие известные футболисты.

«Зенит» обыграл «Маккаби». «Краснодар» и «Зальцбург» обменялись голами. Ключевые моменты 5-го тура Лиги Европы

Арвеладзе может сменить Шалимова во главе «Краснодара»

Главный тренер «Маккаби» из Тель-Авива Шота Арвеладзе рассматривается руководством «Краснодара» в качестве потенциального сменщика Игоря Шалимова. Об этом в «Краснодаре» задумались после ничьей в матче пятого тура Лиги Европы против «Зальцбурга»(1:1), которую российский клуб добыл с большим трудом. В сентябре сообщалось, что Арвеладзе мог возглавить «Краснодар» после ухода Олега Кононова, однако тогда клуб выбрал Шалимова.

Россия оторвалась от Португалии в ТК УЕФА

По итогам прошедшей еврокубковой недели Россия укрепилась на шестом месте в таблице коэффициентов УЕФА. В пятом туре еврокубков были добыты две победы и две ничьи: «Ростов» выиграл у «Баварии», «Зенит» одолел «Маккаби», а ЦСКА и «Краснодар» сыграли вничью соответственно с «Байером» и «Зальцбургом». Россия получила за этот тур 1,2 балла, а Португалия – 0,5. Таким образом, у России на данный момент 48,532 балла в таблице, а у Португалии – 46,999.

«Арена ЦСКА»: посещаемость низкая, качество сервиса – на четыре с минусом

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев отметил, что в клубе ожидали увидеть более высокую посещаемость нового стадиона. «Возможно, это синдром первого сезона: не все еще разобрались, на какой сектор лучше брать абонементы, как удобнее добраться до стадиона и так далее. С другой стороны, если сравнивать с показателями предыдущего сезона, когда мы выступали в Химках, посещаемость выросла в два раза», – отметил Бабаев, оценив при этом качество сервиса на четыре с минусом.

Швайни покинет наш континент

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бастиан Швайнштайгер, скорее всего, уедет доигрывать в МЛС. 32-летнему футболисту готов предложить трехлетний контракт клуб «Чикаго Файр», зарплата при этом составит примерно 5,5 миллиона долларов в год. Швайнштайгер уже встретился с главным тренером команды из Чикаго Велько Пауновичем. В АПЛ в нынешнем сезоне он так ни разу и не сыграл.

У «Спартака» серьезные потери перед выездом в Грозный

Игроки «Спартака» отправились в Грозный на игру последнего тура первого круга против «Терека». Впрочем, четыре футболиста остались дома. Так до конца не восстановились от травм защитники Сальваторе Боккетти и Сердар Таски, о серьезном повреждении Зе Луиша уже сообщалось ранее, а теперь проблемы со здоровьем испытывает полузащитник Джано. Матч «Терек» – «Спартак» будет сыгран в субботу и начнется в 18:00 по московскому времени.

Смолов? Депай? Джикия? Выбери «Спартаку» крутое усиление!

15-й тур стартовал с первой домашней победы «Уфы»

В матче 15-го тура РФПЛ «Уфа» на своем поле с минимальным счетом 1:0 переиграла «Оренбург». На 39-й минуте Ондрей Ваньек не забил пенальти, но сумел добить мяч в сетку, этот гол и оказался победным. Команда Виктора Гончаренко набрала 22 очка и поднялась на шестую позицию в турнирной таблице.

«Уфа» впервые выиграла дома и вышла на 6-е место. Стартовал последний тур первого круга РФПЛ

Президент России высказался по поводу строительства стадиона «Зенита»

Сегодня на встрече с главой ФИФА Джанни Инфантино президент РФ Владимир Путин отметил, что все города России готовы принять Кубок конфедераций-2017.

«Уверяю, все стадионы будут готовы – Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань. Как известно, есть проблемы со стадионом «Зенита». Долгострои в сфере спортивных объектов встречаются не только у нас. Хотя это очень такая... печальная история. Мы знаем результаты исследования стадиона со стороны инспекционной группы ФИФА, знаем ваши замечания по поводу выдвижного поля. Строители обещают поправить все недочеты к концу этого года», – заявил Путин.

Жеребьевка Кубка конфедераций состоится в субботу. Начало – в 18:00 по Москве.

Россия. Премьер-лига Лига Европы Россия Зенит Маккаби ЦСКА Манчестер Юнайтед Чикаго Файр Спартак Уфа Оренбург Швайнштайгер Бастиан Кокорин Александр Ваньек Ондрей Арвеладзе Шота Бабаев Роман Инфантино Джанни
Комментарии (12)
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Arsenal420
1480096720
Это интересно
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343443
1480098125
Сегодня на встрече с главой ФИФА Джанни Инфантино президент РФ Владимир Путин отметил, что все города России готовы принять Кубок конфедераций-2017
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vick-north-west
1480099410
Хорошо бы, чтоб через этот "Крестовский" и Путин по примеру Ельцина сказал за пять минут до Нового года: "Я устал, я ухожу."
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akku
1480110411
Нужно с Миллера начинать, а там гляди и клубочек размотается.
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Strig
1480135523
Конечно, воровать в России не перестанут, кроме Путина уже некому... слов нет...
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Spiridonovich
1480136890
В благословенные советские времена сто тысячный стадион в Лужниках был построен за полтора года. В Петербурге бюджетные деньги, выделенные на строительство стадиона разворовывают в течение 10 лет. И никто не был невинно репрессирован.
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sega77+
1480139516
Спартак чемпион
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батог
1480148476
День прошел, а сдачу уже наметили на конец января! Еще пару месяцев и сдача стадиона будет в конце 2018 г.
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Lev Aleks
1480367643
рука руку моет...........................
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АЛЕКС 58
1481045244
Что не ясно? Вова сказал,обещаю лично достроить!Мюллер с Мудко будут подсобниками!
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