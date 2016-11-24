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    «Зенит» обыграл «Маккаби». «Краснодар» и «Зальцбург» обменялись голами. Ключевые моменты 5-го тура Лиги Европы


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    Голосов: 0
    24.11.2016 21:00
    Еврокубковые матчи в Лиге Европы продолжаются. «Бомбардир» в режиме онлайн следит за главными событиями противостояний.

    «Манчестер Юнайтед» разгромил «Фейеноорд».

    Федор Смолов выравнивает положение в концовке матча. Ничья, которая позволяет «Краснодару» обеспечить себе место в плей-офф!

    Даббур открывает счет в матче, воплотив в гол преимущество «Зальцбурга». «Краснодар» пока играет скованно и создает намного меньше своего соперника.

    Стартовые составы на матч «Краснодара» и «Зальцбурга»

    «Краснодар»: Крицюк, Налдо, Торбинский, Гранквист, Ахмедов, Калешин, Жоаозиньо, Перейра, Эбуэ, Каборе, Смолов.

    «Зальцбург»: Вальке, Миранда, Упамечано, Самассеку, Даббур, Лазаро, Бериша, Ульмер, Гульбрандсен, Радошевич, Уисдом.

    Кержаков забивает второй мяч в ворота «Маккаби». «Зенит» уверенно побеждает.

    Открывает счет «Зенит». Под занавес первого тайма Кокорин отличился.

    Составы команд на матч «Зенита» и «Маккаби».

    «Зенит»: Лодыгин, Нету, Новосельцев, Хави Гарсия, Кришито, Жирков, Мак, Витсель, Джорджевич, Кокорин, Жулиано.

    Запасные: М. Кержаков, Анюков, Ломбертс, Маурисио, А. Кержаков, Юсупов, Дзюба.

    «Маккаби»: Райкович, Даса, Тиби, Филипенко, Бен Харуш, Игибор, Голаса, Медунянин, Бен Басат, Скарионе, Бен Хаим II.

    Запасные: Даниэл, Альберман, Эезикель, Кьяртанссон, Бен Хаим I, Перец, Бенаюн.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Зенит»
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +157

      pik54 25 ноября 2016, 18:40

      Зенит ели забел один.

      0
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      Рейтинг: +370

      mik1954 25 ноября 2016, 09:06

      Зенит один и несет рейтинговые очки в общую копилку... халявщики, ау....

      0
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      Рейтинг: +4934

      polt 24 ноября 2016, 21:37

      Ростов:Бавария - футболище! Зенит:Маккаби - уё...бище!!!

      -1
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