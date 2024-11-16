Комментатор Андронов заявил о смерти футбола в России после 11:0 с Брунеем

Бывший комментатор «Матч ТВ» Алексей Андронов поделился эмоциями от товарищеского матча Россия – Бруней (11:0).

Это новый рекорд сборной по голам за одну игру.

Команда Карпина выиграла 5 матчей подряд с общим счетом 30:0.

Следующий соперник – Сирия (19 ноября).

«11:0. Прям ровно по числу игроков на поле. Не хватало только гола вратаря.

Обычно у любой сборной самая крупная победа в истории – момент если не славы, то гордости. Тут же… И жил грешно, и помер смешно…

Причeм, я думаю, даже уверен, Бруней обыграла бы и сборная Медиалиги.

Нда. Футбол. Родился в Англии, вырос и побеждал в Уругвае, Бразилии, Германии и Италии, умер в России», – написал Андронов.

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