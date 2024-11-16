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    • Комментатор Андронов заявил о смерти футбола в России после 11:0 с Брунеем

    Комментатор Андронов заявил о смерти футбола в России после 11:0 с Брунеем

    Бывший комментатор «Матч ТВ» Алексей Андронов поделился эмоциями от товарищеского матча Россия – Бруней (11:0).

    • Это новый рекорд сборной по голам за одну игру.
    • Команда Карпина выиграла 5 матчей подряд с общим счетом 30:0.
    • Следующий соперник – Сирия (19 ноября).

    «11:0. Прям ровно по числу игроков на поле. Не хватало только гола вратаря.

    Обычно у любой сборной самая крупная победа в истории – момент если не славы, то гордости. Тут же… И жил грешно, и помер смешно…

    Причeм, я думаю, даже уверен, Бруней обыграла бы и сборная Медиалиги.

    Нда. Футбол. Родился в Англии, вырос и побеждал в Уругвае, Бразилии, Германии и Италии, умер в России», – написал Андронов.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: телеграм-канал Алексея Андронова

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    Сегодня, 11:06
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    Комментарии (11)
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    subbotaspartak
    1731745432
    А где поминки, во сколько?
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    The only one
    1731745466
    Выгоните хапуг функционеров из футбола поганой метлой и он возродится...
    Ответить
    bset
    1731746703
    Во втором тайме уже чуть не похоронили, когда футболисты Брунея чуть не забили и вжали наших в свою штрафную)
    Ответить
    Борис34684
    1731746741
    Покойся с миром РФС.
    Ответить
    sochi-2013
    1731750205
    Оптимист. Он умер, когда не нашлось работы для Семина, Непомнящего, ...
    Ответить
    FWSPM
    1731750346
    Шеф все пропало
    Ответить
    Бывалый1488
    1731750648
    Да чему радоваться, это позор, днище лютое. Я до вчерашнего момента не знал что есть такая сборная. Такое впечатление, что они мячик первый раз увидели. Вы бы ещё со сборной уборщиков из СНГ сыграли. Куда интереснее было бы посмотреть на матч сборной против сборной первой лиги
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    Plyash
    1731750712
    Хорошо ещё,что футболисты сб.Брунея трезвыми были и не связанными.А то бы вообще страшно подумать,чем всё могло закончиться...
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    sochi-2013
    1731754246
    Руководство РПЛ надо привлечь к решению задачи Иосифа Флавия. И немедленно!
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