Рахимов прокомментировал пропажу часов Смолова на матче с «Рубином»: «Бывает»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов высказался о пропаже часов Федора Смолова во время матча РПЛ «Рубин» – «Краснодар» (1:1).

«По поводу часов сказали, но я не знаю, что там. Мне сказали, что из клуба никто не заходил туда, там камеры.

Ну слушайте, бывает. У кого-то что-то пропадает. Это нехорошо, но в любом случае мне кажется, что мне не нужно проводить это расследование», – сказал Рахимов.

Смолов вернулся в «Краснодар» летом.

В этом сезоне у Федора 17 матчей, 2 гола, 3 ассиста.

«Краснодар» лидирует в РПЛ.

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