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    • Рахимов прокомментировал пропажу часов Смолова на матче с «Рубином»: «Бывает»

    Рахимов прокомментировал пропажу часов Смолова на матче с «Рубином»: «Бывает»

    Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов высказался о пропаже часов Федора Смолова во время матча РПЛ «Рубин» – «Краснодар» (1:1).

    «По поводу часов сказали, но я не знаю, что там. Мне сказали, что из клуба никто не заходил туда, там камеры.

    Ну слушайте, бывает. У кого-то что-то пропадает. Это нехорошо, но в любом случае мне кажется, что мне не нужно проводить это расследование», – сказал Рахимов.

    • Смолов вернулся в «Краснодар» летом.
    • В этом сезоне у Федора 17 матчей, 2 гола, 3 ассиста.
    • «Краснодар» лидирует в РПЛ.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 10:34
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    Комментарии (8)
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    Литейный 4 (returned)
    1731743545
    Какая фигня! Подумаешь пропали котлы всего лишь за 8 лямов. С кем не бывает, какая мелочь. Плюнул Федя, растоптал и забыл. Пошёл новые за 10 лямов купил. Гыгыгы
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    alefreddy
    1731745179
    страховку получит на новые
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    The only one
    1731745680
    Угнали феррари- бывает, отжали дом- бывает, грохнули- бывает. Типа такая у него политика?
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    Cleaner
    1731749421
    В раздевалке Рубина ВОРУЮТ, а Рахимов говорит, что это НОРМАЛЬНО и не нужно проводить расследование? Казанцы, ПОЗДРАВЛЯЮ вас с таким тренером!!!...(((
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    val69
    1731750729
    Не иначе, Зюба мимоходом зацепил...
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    Каратель помойников
    1731751118
    Рахимов прокомментировал пропажу часов Смолова на матче с «Рубином»: «Бывает» _'а мне в этот день часы подарили"))))
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    рылы
    1731751813
    не знаю, как там с часами, но вот в мире электроинструмента была такая хорошая немецкая фирма (благополучно свалившая из россии в 2022), как festool. у них политика такая: если у тебя на объекте с*издили условный шуруповёрт - то нет проблем. пишешь заявление в полицию о краже, с этим заявление потом обращаешься в festool - и они выдают новый шуруповёрт. главное - зафиксированное в полиции заявление. интересно, в мире часов есть что-то подобное?
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    DOCTOR PENALTY
    1731752420
    Смолов часто женится, любвеобильный, а влюблённые часов не наблюдают. ))
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