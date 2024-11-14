У Смолова во время матча с «Рубином» пропали часы за 7 миллионов рублей

У нападающего «Краснодара» Федора Смолова пропали часы в раздевалке во время выездного матча 15-го тура РПЛ против «Рубина» (1:1).
«Смолов не смог найти часы стоимостью 7-8 миллионов рублей, которые оставил в шкафчике гостевой раздевалки.
Сотрудники стадиона просмотрели камеры, но на них видно только вход в раздевалку. Ничего подозрительного замечено не было», – написал источник.
- Смолов вернулся в «Краснодар» летом.
- В этом сезоне у Федора 17 матчей, 2 гола, 3 ассиста.
- «Краснодар» лидирует в РПЛ.
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