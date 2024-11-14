У Смолова во время матча с «Рубином» пропали часы за 7 миллионов рублей

У нападающего «Краснодара» Федора Смолова пропали часы в раздевалке во время выездного матча 15-го тура РПЛ против «Рубина» (1:1).

«Смолов не смог найти часы стоимостью 7-8 миллионов рублей, которые оставил в шкафчике гостевой раздевалки.

Сотрудники стадиона просмотрели камеры, но на них видно только вход в раздевалку. Ничего подозрительного замечено не было», – написал источник.

Смолов вернулся в «Краснодар» летом.

В этом сезоне у Федора 17 матчей, 2 гола, 3 ассиста.

«Краснодар» лидирует в РПЛ.

Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов