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    • У Смолова во время матча с «Рубином» пропали часы за 7 миллионов рублей

    У Смолова во время матча с «Рубином» пропали часы за 7 миллионов рублей

    У нападающего «Краснодара» Федора Смолова пропали часы в раздевалке во время выездного матча 15-го тура РПЛ против «Рубина» (1:1).

    «Смолов не смог найти часы стоимостью 7-8 миллионов рублей, которые оставил в шкафчике гостевой раздевалки.

    Сотрудники стадиона просмотрели камеры, но на них видно только вход в раздевалку. Ничего подозрительного замечено не было», – написал источник.

    • Смолов вернулся в «Краснодар» летом.
    • В этом сезоне у Федора 17 матчей, 2 гола, 3 ассиста.
    • «Краснодар» лидирует в РПЛ.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 13:53
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    Комментарии (8)
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    The only one
    1731582658
    для простого смертного это вообще новость не вызывающая сочувствия
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    ...уефан
    1731582868
    ...брешет гад, сдал в ломбард и деньги от своей чупокабры заныкал...
    Ответить
    рылы
    1731583560
    блин, у дзюбы алиби, он в это время то самое интервью на матч тв давал.
    Ответить
    рылы
    1731584606
    я точно не знаю, как это работает, но должен же быть какой-то свой персонал, начальник команды, или кто-то ещё, который должен сидеть в раздевалке во время игры, а заодно охранять. администраторам всё равно на скамейке делать нечего, да их туда и не пустят. и ты либо собираешь у всех игроков ключи от шкафчиков, либо сидишь в раздевалке и не вылезаешь, либо берёшь у тараров ключ от двери, запираешь раздевалку и идёшь в подтрибунку, отпираешь дверь только после 45 и 90й минуты. ну бред же, что так вышло в итоге. вторая лига, мля. заходи кто хочет. думаю, в зените/спартаке это всё предусмотрено. и есть свой человек, несущий ответственность. может даже сейф какой привозной есть, куда все перед игрой сдают часы, кольца, серьги, крестики, цепоч
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    Айболид
    1731587641
    Так "пропали" или "не смог найти" ?
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    vikingus
    1731588149
    Зачем с этими часами на матч приезжать?
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    Max-Min-vkontakte
    1731588657
    Ооо, неожиданно! Федя встал в один ряд с Неймаром)
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