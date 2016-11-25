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    Смолов? Депай? Джикия? Выбери «Спартаку» крутое усиление!


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    Голосов: 4
    25.11.2016 14:00
    Трансферные слухи вокруг «Спартака» стремительно растут с каждым днем. «Бомбардир» предлагает выбрать тех интересных красно-белым игроков, которые им действительно необходимы.

    Если верить слухам, то «Спартак» намерен очень солидно укрепиться. Тут много игроков с российским паспортом, но есть и футболисты из АПЛ. Жмите стрелочку «вверх» рядом с тем игроком, который точно усилит красно-белых, а «вниз» рядом с тем, кто команде не потребуется.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Бомбардир.ру
    Рейтинг: 4 Голосов: 4
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +33715

      zra78 26 ноября 2016, 09:19

      Заднеприводных футболёров из Стоунуолло

      -1
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      Рейтинг: +25

      Маэстро3440 25 ноября 2016, 16:25

      бериша

      0
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      Рейтинг: -63

      NEYMAR DYNAMO MOSKOW 25 ноября 2016, 16:21

      селихов и джикия

      0
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      Рейтинг: +527

      трениришко 25 ноября 2016, 15:55

      мхитарян

      0
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      Рейтинг: +366

      Вахахахаха 25 ноября 2016, 15:31

      Всех в Спартак кроме Паскуато:D

      0
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      Рейтинг: +20

      Mifan021 25 ноября 2016, 15:19

      Я бы Молло взял, очень хорош!

      1
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      Рейтинг: +6708

      maior-60 25 ноября 2016, 14:34

      Депай, Смолов, Джикия и Полоз, считаю усилят команду.

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      Рейтинг: +33554

      oyabun 25 ноября 2016, 14:12

      Роналду с Месси забыли включить. Они очень хотят перейти под наши знамена )))

      2
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      Рейтинг: +483

      headdevil > oyabun 25 ноября 2016, 15:28

      Роналду любит южных мальчиков, не приедет)

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      Рейтинг: +527

      трениришко > headdevil 25 ноября 2016, 15:56

      тогда его в терек

      2
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