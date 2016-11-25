Смолов? Депай? Джикия? Выбери «Спартаку» крутое усиление!

Трансферные слухи вокруг «Спартака» стремительно растут с каждым днем. «Бомбардир» предлагает выбрать тех интересных красно-белым игроков, которые им действительно необходимы.

Если верить слухам, то «Спартак» намерен очень солидно укрепиться. Тут много игроков с российским паспортом, но есть и футболисты из АПЛ. Жмите стрелочку «вверх» рядом с тем игроком, который точно усилит красно-белых, а «вниз» рядом с тем, кто команде не потребуется.

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