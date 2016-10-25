«Золотой мяч». Рейтинг читателей «Бомбардира»

Журнал France Football опять самостоятельно выбирает лучшего игрока мира. «Бомбардир» проводит опрос среди своих читателей: кто должен получить «Золотой мяч-2016»?

Месси, Роналду и Гризманн? А может, Коке, Пепе или Дибала? «Бомбардир» предлагает вам выбрать лучших кандидатов на получение «Золотого мяча»! Ставьте стрелочку «вверх» рядом с тем футболистом, которого вы считаете достойным награды.

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