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    «Золотой мяч». Рейтинг читателей «Бомбардира»


    4.1
    Голосов: 12
    25.10.2016 19:30
    Журнал France Football опять самостоятельно выбирает лучшего игрока мира. «Бомбардир» проводит опрос среди своих читателей: кто должен получить «Золотой мяч-2016»?

    Месси, Роналду и Гризманн? А может, Коке, Пепе или Дибала? «Бомбардир» предлагает вам выбрать лучших кандидатов на получение «Золотого мяча»! Ставьте стрелочку «вверх» рядом с тем футболистом, которого вы считаете достойным награды.

    Волк стал талисманом ЧМ-2018 и выиграл голосование читателей «Бомбардира»

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Бомбардир.ру
    Рейтинг: 4.1 Голосов: 12
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    Комментарии (25)
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    panmon
    1477406451
    Зависит от того как в этом году будут давать приз. Если как обычно - у Роналду нет конкурентов даже близко (а следующим будет Бейл) Но если наконец закончат этот бред - и введут пусть и негласное правило - один мяч в руки, то 3 варианта для меня Бейл(выиграл ЛЧ и тянул команду когда у Роналду не шло) Гризман(тащил Атлетико. Второй в ЛЧ и ЧЕ. Буффон(За заслуги перед футболом. И просто потому что молодец) Еще можно дать Неймару, но он еще покажет в следующих сезонах Суаресу, но мне до сих пор кажется что он не созидатель а хороший финишер
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    84aivengo
    1477406559
    тройка однозначно- буффон,гризманн,суарес ....я бы отдал бы буффону ... дань уважения великолепному голкиперу
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    Wiskey
    1477407378
    Санчеса нет(;А так то Буфонищеее) (Глеб Александр тож неплохо было бы)))
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    SKS6891
    1477422472
    Не сторонник Роналду, но в этом году он заслужил - победы на Евро-2016 и в ЛЧ (2015/2016) тому свидетельства.
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    4agaaa
    1477424022
    Месси беспорно лучший игрок,но проиграл очередной финал , а вот что касается Роналдо ,этот парень взял лч и евро, вопрос о его золотом мяче не стоит! Больше не вижу претендентов!!!
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    Неймар19
    1477476871
    Неймар
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    Gothic_Spirit
    1477679898
    реально достоин только ДжиДжи
    Ответить
    serppion
    1477962210
    А чё Кокорина нету?
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    Adob
    1478192186
    Роналду мяч!!!!
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    diadushka
    1478450031
    Половина этого списка - баласт! Их просто для статистики внесли в список!
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