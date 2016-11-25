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    «Уфа» впервые выиграла дома и вышла на 6-е место. Стартовал последний тур первого круга РФПЛ


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    Голосов: 1
    25.11.2016 16:55
    «Уфа» принимала «Оренбург» и победила с минимальным счетом. Все решил эпизод с пенальти, который уфимцы, впрочем, не забили.

    Уфа» – «Оренбург» – 1:0

    Любопытные цифры перед матчем:

    • На счету «Уфы» всего 4 набранных очка дома. И ни одной победы. Так же плохо дома играет и «Урал», но он хотя бы побеждал;
    • Из 10 предыдущих матчей «Уфа» 7 отыграла всухую;
    • Лишь 1 из прошлых 10 игр «Уфы» была «верховой»;
    • «Оренбург» – одна из 6 команд РФПЛ, ни разу не побеждавших в гостях в сезоне.

    Так вчера потренировался в Уфе «Оренбург»:

    Анонс матча на ТВ:

    Состав «Оренбурга». Делькин в основе, а в запас присел Ефремов.

    За первые полтайма ничего интересного не произошло. Онлайн матча на сайте «Оренбурга» с нами солидарен.

    На 39-й минуте уфимцы открыли счет: пенальти Ваньек не реализовал, но он же смог точно добить мяч в ворота.

    Картина во втором тайме не меняется: снег, низкий темп и нет моментов.

    Так до победы матч и довели уфимцы.

    «Уфа» победила и временно расположилась на шестом месте в турнирной таблице под занавес первого круга.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: РФПЛ, Twitter «Оренбурга»
    Рейтинг: 5 Голосов: 1
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2591

      Ral13 26 ноября 2016, 12:30

      Молодцы!!!Успехов в дальнейшем!!!

      0
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      Рейтинг: +157

      pik54 26 ноября 2016, 10:40

      Гончаренко,так держать!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +590

      mihail1980 25 ноября 2016, 21:40

      тренер уфы скоро станет как бердыев

      2
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    • ...
      Рейтинг: +286

      Cant Stop 25 ноября 2016, 19:09

      Приятно когда команды не имеющие Промесов, хави Гарсий и тп выпригивают выше своего предела! Поздравляю Уфу !

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2697

      turist82 25 ноября 2016, 18:23

      Ну надо же...два автобуса, антифутбольных клуба играют между собой. Думал что 0-0 и закончится матч...и храпом уснувшего комментатора

      0
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