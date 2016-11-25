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    Кокорин – претендент на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

    Нападающий «Зенита» Александр Кокорин попал в список претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы.

    Напомним, что российский форвард забил гол в ворота «Маккаби», который принес сине-бело-голубым пятую победу подряд на турнире.

    В список номинантов на звание лучшего игрока недели в ЛЕ также вошли Эдин Джеко («Рома»), Уэйн Руни («Манчестер Юнайтед»), Коста Намойнесу («Спарта»), Лассе Шоне («Аякс»), Евгений Коноплянка («Шальке»), Константинис Фортунис («Олимпиакос») и Ариц Адурис («Атлетик»).

    Источник: УЕФА

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    25.11.2016 12:21
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +25

      Макс В 25 ноября 2016, 20:34

      За что?
      Походу опечатка

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +30

      traxometr 25 ноября 2016, 19:53

      Играл конечно, но на лучшего слабо тянет=) Мак в голе поучаствовал серьезнее

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1640

      Psih86 25 ноября 2016, 15:34

      Это специально чтобы поржать от души!!!:-)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +134

      илья 009 > Psih86 25 ноября 2016, 18:23

      ТОчно))))))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +56

      naumanov 25 ноября 2016, 15:12

      Мир сошел с ума!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6123

      subbotaspartak 25 ноября 2016, 14:44

      Великий своего добился,
      А он ещё не в Монако, не напился?

      -2
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      Рейтинг: +201

      МасСуд 25 ноября 2016, 14:35

      ебанулось в россии все

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +201

      МасСуд 25 ноября 2016, 14:35

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      бля вы еще волочкову на звание целка года выставьте

      -4
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      Рейтинг: +201

      МасСуд 25 ноября 2016, 14:34

      да ну На..

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +29

      kiiriil19 25 ноября 2016, 14:23

      эээ тут ошибка тут должен быть Кержаков Саня который под конец забил кокоше тут не место

      2
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      Рейтинг: +30

      traxometr > kiiriil19 25 ноября 2016, 19:53

      Саня порадовал вообще!!!

      2
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      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк 25 ноября 2016, 13:54

      Это второй гол принёс победу, первый был только началом. И то, он оказался несуразным. Вообще, складывается впечатление, что этот матч "странный", кто не верит, пересмотрите как забивался этот самый гол. Крайние защитники недобежали, центральные даже не подставили ноги, чтобы перехватить удар. А вратарь, вообще не понятно что делал в калитке.

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