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Англия. Чемпионшип
Халл Сити - Ковентри
Халл Сити - Ковентри: обзор матча 15 сентября 2023
Халл Сити
15.09.2023, пятница, 21:45
Англия. Чемпионшип, 6 тур
1 : 1
Завершен
Ковентри
87'
А. Коннолли
27'
Д. Латибодье
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Халл Сити - Ковентри
Желтая карточка
А. Коннолли
90'
+2
90'
Желтая карточка
Л. Бинкс
89'
Желтая карточка
Д. Латибодье
ГОЛ! 1:1!
А. Коннолли
Пас отдал
Т. Мортон
87'
85'
Желтая карточка
Д. Экклз
83'
Желтая карточка
Д. Бидуэлл
81'
Желтая карточка
К. МакФадзин
Замена
Д. Эйнга-Локило
️️️️
Л. Койл
77'
75'
Замена
Э. Симмс
️️️️
Х. Райт
75'
Замена
Д. Бидуэлл
️️️️
Д. Дасилва
64'
Замена
К. Палмер
️️️️
Я. Аяри
Замена
Т. Мортон
️️️️
Ж. Мишель Сери
60'
Замена
С. Кристи
️️️️
Р. Винагре
46'
27'
ГОЛ! 0:1!
Д. Латибодье
Пас отдал
Д. Экклз
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Халл Сити
13
Мэтт Ингрэм
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
5
Элфи Джонс
ЦЗ
3
Джейкоб Гривз
ЦЗ
2
Льюи Койл
ПЗ
11
Джейден Филоджин
ЛВ
27
Реган Слатер
ОП
14
Жан Мишель Сери
ЦП
10
Скотт Твайн
АП
19
Лайам Делап
ЦФ
10
Аарон Коннолли
ЦФ
Главный тренер
Шота Арвеладзе
Ковентри
13
Бен Уилсон
ВР
12
Джей Дасилва
ЛЗ
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
4
Луис Бинкс
ЦЗ
27
Милан ван Эвейк
ПЗ
28
Джош Экклз
ЦП
4
Лайам Келли
ЦП
26
Ясин Аяри
ЦП
11
Хаджи Райт
ЦФ
24
Мэттью Гудден
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинс
Халл Сити
21
Райн Оллсоп
ВР
5
Энди Смит
ЦЗ
15
Шон МакЛафлин
ЦЗ
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
23
Тайлер Мортон
ЦП
10
Адама Траоре
ЦП
8
Гарри Воган
АП
98
Джейсон Эйнга-Локило
ПВ
17
Аллахяр Саядманеш
ЦФ
Ковентри
40
Брэд Коллинс
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
4
Бобби Томас
ЦЗ
15
Лайам Китчинг
ЦЗ
24
Джейми Аллен
ЦП
25
Justin Obikwu
ЦП
7
Тацухиро Сакамото
ПВ
9
Эллис Симмс
ЦФ
45
Кейси Палмер
ЦФ
4-1-1-2-2
13
Ингрэм
19
Винагре
5
Джонс
3
Гривз
2
Койл
27
Слатер
14
Сери
11
Филоджин
10
Твайн
10
Коннолли
19
Делап
3-2-3-2
13
Уилсон
5
МакФадзин
22
Латибодье
4
Бинкс
27
ван Эвейк
12
Дасилва
28
Экклз
4
Келли
26
Аяри
24
Гудден
11
Райт
19
Винагре
29
Кристи
29
Кристи
19
Винагре
14
Сери
23
Мортон
23
Мортон
14
Сери
2
Койл
98
Эйнга-Локило
98
Эйнга-Локило
2
Койл
12
Дасилва
21
Бидуэлл
21
Бидуэлл
12
Дасилва
11
Райт
9
Симмс
9
Симмс
11
Райт
26
Аяри
45
Палмер
45
Палмер
26
Аяри
Остались в запасе
Халл Сити
Ковентри
21
Райн Оллсоп
ВР
5
Энди Смит
ЦЗ
15
Шон МакЛафлин
ЦЗ
10
Адама Траоре
ЦП
8
Гарри Воган
АП
17
Аллахяр Саядманеш
ЦФ
Главный тренер
Шота Арвеладзе
40
Брэд Коллинс
ВР
4
Бобби Томас
ЦЗ
15
Лайам Китчинг
ЦЗ
24
Джейми Аллен
ЦП
25
Justin Obikwu
ЦП
7
Тацухиро Сакамото
ПВ
Главный тренер
Марк Робинс
Остались в запасе
21
Райн Оллсоп
ВР
5
Энди Смит
ЦЗ
15
Шон МакЛафлин
ЦЗ
10
Адама Траоре
ЦП
8
Гарри Воган
АП
17
Аллахяр Саядманеш
ЦФ
Остались в запасе
40
Брэд Коллинс
ВР
4
Бобби Томас
ЦЗ
15
Лайам Китчинг
ЦЗ
24
Джейми Аллен
ЦП
25
Justin Obikwu
ЦП
7
Тацухиро Сакамото
ПВ
Главный тренер
Шота Арвеладзе
Главный тренер
Марк Робинс
Статистика матча Халл Сити - Ковентри
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
- : -
29.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
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