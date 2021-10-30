Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Халл Сити - Ковентри
Халл Сити - Ковентри: обзор матча 30 октября 2021
Халл Сити
30.10.2021, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 15 тур
0 : 1
Завершен
Ковентри
9'
М. Гудден
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Халл Сити - Ковентри
83'
Замена
Л. Келли
️️️️
Г. Хамер
77'
Замена
Т. Уокер
️️️️
В. Дьекереш
68'
Замена
Д. Аллен
️️️️
М. Гудден
Желтая карточка
Э. Кэннон
65'
Замена
M. Wilks
️️️️
Т. Ивс
63'
Замена
Д. Магеннис
️️️️
Д. Монкур
63'
Желтая карточка
Т. Ивс
53'
Замена
Ш. МакЛафлин
️️️️
Р. Смолвуд
46'
9'
ГОЛ! 0:1!
М. Гудден
Пас отдал
Я. Матсен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Халл Сити
13
Мэтт Ингрэм
ВР
5
ДиШон Бернард
ЦЗ
20
Каллум Элдер
ЦЗ
23
Кин Льюис-Поттер
ЛВ
20
Джордж Монкур
ЦП
34
Josh Emmanuel
ЦФ
24
Джейкоб Гривз
ЦФ
7
Энди Кэннон
ЦФ
5
Грег Доэрти
ЦФ
21
Ричард Смолвуд
ЦФ
39
Том Ивс
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Ковентри
21
Саймон Мур
ВР
6
Джейк Кларк-Салтер
ЦЗ
17
Каллум О'Харе
АП
22
Ян Матсен
ЦФ
5
Кайл МакФадзин
ЦФ
25
Фанкати Дабо
ЦФ
38
Густаво Хамер
ЦФ
18
Бен Шиф
ЦФ
24
Мэттью Гудден
ЦФ
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
5
Доминик Хайам
ЦФ
Главный тренер
Стивен Прессли
Халл Сити
15
Шон МакЛафлин
ЦЗ
8
Мэтт Смит
ЦП
12
Mallik Wilks
ЦП
1
Harvey Cartwright
ЦФ
47
Райан Лонгман
ЦФ
2
Льюи Койл
ЦФ
9
Джош Магеннис
ЦФ
Ковентри
34
Тодд Кейн
ЦЗ
29
Мартин Уогхорн
ЦП
13
Бен Уилсон
ЦФ
5
Майкл Роуз
ЦФ
24
Джейми Аллен
ЦФ
4
Лайам Келли
ЦФ
10
Тайлер Уокер
ЦФ
2-1-1-5
13
Ингрэм
5
Бернард
20
Элдер
20
Монкур
23
Льюис-Поттер
7
Кэннон
39
Ивс
21
Смолвуд
5
Доэрти
24
Гривз
1-1-5
21
Мур
6
Кларк-Салтер
17
О'Харе
38
Хамер
5
Хайам
14
Дьекереш
24
Гудден
18
Шиф
21
Смолвуд
15
МакЛафлин
15
МакЛафлин
21
Смолвуд
39
Ивс
12
12
39
Ивс
20
Монкур
9
Магеннис
9
Магеннис
20
Монкур
24
Гудден
24
Аллен
24
Аллен
24
Гудден
38
Хамер
4
Келли
4
Келли
38
Хамер
14
Дьекереш
10
Уокер
10
Уокер
14
Дьекереш
Остались в запасе
Халл Сити
Ковентри
8
Мэтт Смит
ЦП
1
Harvey Cartwright
ЦФ
47
Райан Лонгман
ЦФ
2
Льюи Койл
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
34
Тодд Кейн
ЦЗ
29
Мартин Уогхорн
ЦП
13
Бен Уилсон
ЦФ
5
Майкл Роуз
ЦФ
Главный тренер
Стивен Прессли
Остались в запасе
8
Мэтт Смит
ЦП
1
Harvey Cartwright
ЦФ
47
Райан Лонгман
ЦФ
2
Льюи Койл
ЦФ
Остались в запасе
34
Тодд Кейн
ЦЗ
29
Мартин Уогхорн
ЦП
13
Бен Уилсон
ЦФ
5
Майкл Роуз
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Главный тренер
Стивен Прессли
Статистика матча Халл Сити - Ковентри
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
- : -
29.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Информация о матче
Стадион:
МКМ Стэдиум
Новости команд
Все
Халл Сити
Ковентри
«Ковентри» – «Кристал Пэлас»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Халла» и «Брайтона» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
АПЛ: шансы «Ковентри» и «Кристал Пэлас» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
АПЛ. Воспитанник Слуцкого принес «Арсеналу» победу над бывшей командой Слуцкого (1:0)
7 ноября
8
«Арсенал» – «Халл Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
АПЛ: шансы «Халла» и «Брайтона» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
АПЛ. Воспитанник Слуцкого принес «Арсеналу» победу над бывшей командой Слуцкого (1:0)
7 ноября
8
«Арсенал» – «Халл Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Арсенала» и «Халла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Халла» и «Ипсвича» на победу в матче 9-го тура
30 октября
«Ковентри» – «Кристал Пэлас»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Ковентри» и «Кристал Пэлас» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
«Эвертон» – «Ковентри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Эвертона» и «Ковентри» на победу в матче 10 тура
5 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Ковентри» и «Сандерленда» на победу в матче 9-го тура
30 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+