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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ковентри - Халл Сити
Ковентри - Халл Сити: обзор матча 11 марта 2023
Ковентри
11.03.2023, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 36 тур
1 : 1
Завершен
Халл Сити
71'
М. Гудден
52'
О. Эступиньян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ковентри - Халл Сити
81'
Замена
А. Траоре
️️️️
Ж. Мишель Сери
81'
Замена
Г. Доэрти
️️️️
О. Туфан
Замена
Д. Берроуз
️️️️
Д. Бидуэлл
74'
Замена
Д. Уилсон-Эсбранд
️️️️
Ф. Дабо
73'
ГОЛ! 1:1!
М. Гудден
Пас отдал
В. Дьекереш
71'
Замена
Б. Нортон-Каффи
️️️️
Р. Хоули
64'
Замена
Ш. Магуайр
️️️️
К. МакФадзин
63'
60'
Замена
А. Саядманеш
️️️️
Д. Пелкас
52'
ГОЛ! 0:1!
О. Эступиньян
46'
Замена
М. Эбиовей
️️️️
Х. Симонс
22'
Замена
О. Эступиньян
️️️️
Б. Тетти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ковентри
13
Бен Уилсон
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
15
Люк Макнелли
ЦЗ
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
2
Каллум Дойл
ЦЗ
25
Фанкати Дабо
ПЗ
38
Густаво Хамер
ОП
25
Райан Хоули
ЦП
28
Джош Экклз
ЦП
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
24
Мэттью Гудден
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинс
Халл Сити
12
Карл Дарлоу
ВР
5
Элфи Джонс
ЦЗ
15
Шон МакЛафлин
ЦЗ
2
Льюи Койл
ПЗ
27
Реган Слатер
ОП
10
Димитриос Пелкас
ЦП
11
Озан Туфан
ЦП
4
Хавьер Симонс
ЦП
14
Жан Мишель Сери
ЦП
20
Каллум Элдер
ЦП
30
Бенжамин Тетти
ЦФ
Главный тренер
Шота Арвеладзе
Ковентри
21
Саймон Мур
ВР
3
Джош Уилсон-Эсбранд
ЛЗ
5
Майкл Роуз
ЦЗ
18
Брук Нортон-Каффи
ПЗ
2
Джек Берроуз
ЦП
10
Тайлер Уокер
ЦФ
24
Шон Магуайр
ЦФ
Халл Сити
22
Тимоти Ло-Тутала
ВР
3
Джейкоб Гривз
ЦЗ
5
Грег Доэрти
ЦП
10
Адама Траоре
ЦП
7
Малколм Эбиовей
ПВ
19
Оскар Эступиньян
ЦФ
17
Аллахяр Саядманеш
ЦФ
3-3-2-2
13
Уилсон
15
Макнелли
5
МакФадзин
2
Дойл
21
Бидуэлл
38
Хамер
25
Дабо
25
Хоули
28
Экклз
24
Гудден
14
Дьекереш
3-1-5-1
12
Дарлоу
2
Койл
15
МакЛафлин
5
Джонс
27
Слатер
10
Пелкас
4
Симонс
14
Сери
20
Элдер
11
Туфан
30
Тетти
25
Дабо
3
Уилсон-Эсбранд
3
Уилсон-Эсбранд
25
Дабо
25
Хоули
18
Нортон-Каффи
18
Нортон-Каффи
25
Хоули
21
Бидуэлл
2
Берроуз
2
Берроуз
21
Бидуэлл
5
МакФадзин
24
Магуайр
24
Магуайр
5
МакФадзин
11
Туфан
5
Доэрти
5
Доэрти
11
Туфан
14
Сери
10
Траоре
10
Траоре
14
Сери
4
Симонс
7
Эбиовей
7
Эбиовей
4
Симонс
30
Тетти
19
Эступиньян
19
Эступиньян
30
Тетти
10
Пелкас
17
Саядманеш
17
Саядманеш
10
Пелкас
Остались в запасе
Ковентри
Халл Сити
21
Саймон Мур
ВР
5
Майкл Роуз
ЦЗ
10
Тайлер Уокер
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинс
22
Тимоти Ло-Тутала
ВР
3
Джейкоб Гривз
ЦЗ
Главный тренер
Шота Арвеладзе
Остались в запасе
21
Саймон Мур
ВР
5
Майкл Роуз
ЦЗ
10
Тайлер Уокер
ЦФ
Остались в запасе
22
Тимоти Ло-Тутала
ВР
3
Джейкоб Гривз
ЦЗ
Главный тренер
Марк Робинс
Главный тренер
Шота Арвеладзе
Статистика матча Ковентри - Халл Сити
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
- : -
29.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
Стадион:
Сити оф Ковентри
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