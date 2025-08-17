ЦСКА может арендовать игрока из Чемпионшипа

ЦСКА продвинулся в переговорах по полузащитнику Густаво Пуэрте, выступающем в «Халл Сити». Высока вероятность, что 22-летний хавбек окажется в российском клубе на правах аренды.

В прошлом сезоне колумбиец Пуэрта провел за «Халл Сити» 31 матч, забил 1 гол. Он играл за английский клуб на правах аренды из «Байера».

«Халл Сити» выкупил игрока у немецкого клуба за 3,5 миллиона евро.

В сезоне-2023/24 Пуэрта выиграл с «Байером» чемпионат и Кубок Германии, он провел за команду 10 матчей.