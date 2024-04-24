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    • ЦСКА и другие клубы РПЛ ведут переговоры о трансфере хавбека «Халла»

    ЦСКА и другие клубы РПЛ ведут переговоры о трансфере хавбека «Халла»

    Агент Секу Траоре, представляющий интересы атакующего полузащитника «Халл Сити» Адама Траоре, высказался о возможном переезде игрока в РПЛ.

    «Мы общаемся с ЦСКА и ещe несколькими российскими клубами о возможном трансфере Адама Траоре в РПЛ. Сказал бы, что летом он с вероятностью 85% окажется в России. Клуб, который проявляет наибольший интерес, попросил не раскрывать информацию, поэтому это пока секрет», – сказал Секу Траоре.

    • В нынешнем сезоне Адама Траоре провeл за клуб 25 матчей, в которых отметился 2 голами и 1 результативной передачей.
    • Transfermarkt оценивает стоимость 28-летнего малийца в 2,2 миллиона евро.
    • На счету Траоре 30 матчей за сборную, он играл за национальную команду на Кубке Африки в этом году

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии (2)
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    FRZZ
    1713941575
    Игрок интересный, просто зверь. Неужели приедет в Россию?
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    Skull_Boy
    1713943000
    28 лет слишком старый для ЦСКА
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