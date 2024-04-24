ЦСКА и другие клубы РПЛ ведут переговоры о трансфере хавбека «Халла»

Агент Секу Траоре, представляющий интересы атакующего полузащитника «Халл Сити» Адама Траоре, высказался о возможном переезде игрока в РПЛ.

«Мы общаемся с ЦСКА и ещe несколькими российскими клубами о возможном трансфере Адама Траоре в РПЛ. Сказал бы, что летом он с вероятностью 85% окажется в России. Клуб, который проявляет наибольший интерес, попросил не раскрывать информацию, поэтому это пока секрет», – сказал Секу Траоре.