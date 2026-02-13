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  • «Халл Сити» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 февраля 2026

«Халл Сити» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 февраля 2026

13 февраля, 21:35
Халл Сити
13.02.2026, пятница, 22:45
Англия. Кубок, 1/16 финала
0 : 4
Завершен
Челси
40' П. Нету 51' П. Нету 59' Эстевао 71' П. Нету
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Халл Сити
12
Диллон Филлипс
ВР
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
4
Cathal McCarthy
ЦЗ
2
Льюи Койл
(К) ПЗ
3
Райан Гилс
ЛП
17
Лайам Миллар
ЛВ
67
Льюис Кумас
ЛВ
27
Реган Слатер
ОП
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
7
Yu Hirakawa
ЦП
Главный тренер
Рубен Селлес
Челси
97
Роберт Санчес
ВР
3
Уэсли Фофана
ЦЗ
19
Мамаду Сарр
ЦЗ
21
Йоррел Хато
ЦЗ
24
Рис Джеймс
(К) ПЗ
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
7
Педру Нету
ЛВ
17
Андрей Сантос
ОП
25
Мойзес Кайседо
ОП
41
Эстевао
ПВ
19
Лайам Делап
ЦФ
Главный тренер
Лайам Росеньор
Халл Сити
1
Ивор Пандур
ВР
16
Мэтти Якоб
ЛЗ
14
Акин Фамево
ЦЗ
16
Коди Драме
ПЗ
28
Nathan Tinsdale
ЦП
6
Джон Ландстрем
ЦП
26
Киран Доуэлл
АП
11
Джо Гелхардт
ЦФ
22
Кайл Джозеф
ЦФ
Челси
28
Тедди Шарман-Лоу
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
27
Мало Густо
ПЗ
17
Энцо Фернандес
ОП
9
Жуан Педро
ЦФ
28
Джесси Дерри
ЦФ
29
Шумаира Меука
ЦФ
4-1-3-2
12
Филлипс
17
МакНэйр
15
Иган
4
2
Койл
27
Слатер
3
Гилс
7
8
Хаджиахметович
67
Кумас
17
Миллар
4-2-3-1
97
Санчес
24
Джеймс
19
Сарр
21
Хато
3
Фофана
17
Сантос
25
Кайседо
41
Эстевао
17
Гарначо
7
Нету
19
Делап
2
Койл
16
Драме
16
Драме
2
Койл
8
Хаджиахметович
6
Ландстрем
6
Ландстрем
8
Хаджиахметович
4
26
Доуэлл
26
Доуэлл
4
17
Миллар
11
Гелхардт
11
Гелхардт
17
Миллар
7
22
Джозеф
22
Джозеф
7
3
Фофана
4
Адарабиойо
4
Адарабиойо
3
Фофана
25
Кайседо
34
Ачампонг
34
Ачампонг
25
Кайседо
24
Джеймс
17
Фернандес
17
Фернандес
24
Джеймс
41
Эстевао
28
Дерри
28
Дерри
41
Эстевао
19
Делап
29
Меука
29
Меука
19
Делап
Остались в запасе
Халл Сити
Челси
1
Ивор Пандур
ВР
16
Мэтти Якоб
ЛЗ
14
Акин Фамево
ЦЗ
28
Nathan Tinsdale
ЦП
Главный тренер
Рубен Селлес
28
Тедди Шарман-Лоу
ВР
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
27
Мало Густо
ПЗ
9
Жуан Педро
ЦФ
Главный тренер
Лайам Росеньор
Остались в запасе
1
Ивор Пандур
ВР
16
Мэтти Якоб
ЛЗ
14
Акин Фамево
ЦЗ
28
Nathan Tinsdale
ЦП
Остались в запасе
28
Тедди Шарман-Лоу
ВР
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
27
Мало Густо
ПЗ
9
Жуан Педро
ЦФ
Главный тренер
Рубен Селлес
Главный тренер
Лайам Росеньор
Статистика матча Халл Сити - Челси
2
2
Всего ударов по воротам
10
13
Удары в створ
3
8
Владение мячом %
24
76
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
7
4
Нарушения
6
10
Офсайды
4
1
Количество передач
234
809
Сейвы
3
3
Точность передач %
66
91
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
7
8
Удары из-за пределов штрафной
3
5

Смотреть прямую трансляцию матча «Халл Сити» против «Челси», 1/16 Кубка Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 февраля в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Халл Сити» – «Челси»

«Халл Сити» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Англия. Кубок Челси Халл Сити
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