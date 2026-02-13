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Смотреть прямую трансляцию матча «Халл Сити» против «Челси», 1/16 Кубка Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 февраля в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Халл Сити» – «Челси»