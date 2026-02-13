13.02.2026, пятница, 22:45
Англия. Кубок, 1/16 финала
Англия. Кубок, 1/16 финала
0 : 4
Завершен
Составы команд
Халл Сити
Халл Сити
4-1-3-2
12
Филлипс
17
МакНэйр
15
Иган
4
2
Койл
27
Слатер
3
Гилс
7
8
Хаджиахметович
67
Кумас
17
Миллар
4-2-3-1
97
Санчес
24
Джеймс
19
Сарр
21
Хато
3
Фофана
17
Сантос
25
Кайседо
41
Эстевао
17
Гарначо
7
Нету
19
Делап
2
Койл
16
Драме
16
Драме
2
Койл
8
Хаджиахметович
6
Ландстрем
6
Ландстрем
8
Хаджиахметович
4
26
Доуэлл
26
Доуэлл
4
17
Миллар
11
Гелхардт
11
Гелхардт
17
Миллар
7
22
Джозеф
22
Джозеф
7
3
Фофана
4
Адарабиойо
4
Адарабиойо
3
Фофана
25
Кайседо
34
Ачампонг
34
Ачампонг
25
Кайседо
24
Джеймс
17
Фернандес
17
Фернандес
24
Джеймс
41
Эстевао
28
Дерри
28
Дерри
41
Эстевао
19
Делап
29
Меука
29
Меука
19
Делап
Остались в запасе
Халл Сити
Челси
1
Ивор Пандур
ВР
16
Мэтти Якоб
ЛЗ
14
Акин Фамево
ЦЗ
28
Nathan Tinsdale
ЦП
Главный тренер
Рубен Селлес
28
Тедди Шарман-Лоу
ВР
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
27
Мало Густо
ПЗ
9
Жуан Педро
ЦФ
Главный тренер
Лайам Росеньор
Остались в запасе
1
Ивор Пандур
ВР
16
Мэтти Якоб
ЛЗ
14
Акин Фамево
ЦЗ
28
Nathan Tinsdale
ЦП
Остались в запасе
28
Тедди Шарман-Лоу
ВР
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
27
Мало Густо
ПЗ
9
Жуан Педро
ЦФ
Главный тренер
Рубен Селлес
Главный тренер
Лайам Росеньор
Статистика матча Халл Сити - Челси
2
2
Всего ударов по воротам
10
13
Удары в створ
3
8
Владение мячом %
24
76
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
7
4
Нарушения
6
10
Офсайды
4
1
Количество передач
234
809
Сейвы
3
3
Точность передач %
66
91
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
7
8
Удары из-за пределов штрафной
3
5
Смотреть прямую трансляцию матча «Халл Сити» против «Челси», 1/16 Кубка Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 февраля в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Халл Сити» – «Челси»
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Источник: «Бомбардир»