Четырем клубам из топ-8 РПЛ предложили полузащитника из Чемпионшипа

Центральный полузащитник «Халл Сити» Адама Траоре может летом перейти в чемпионат России. По данным журналиста Ивана Карпова, 28-летнего хавбека предложили сразу четырем клубам РПЛ: «Спартаку», «Динамо», ЦСКА и «Крыльям Советов».
Агент игрока просит для своего клиента контракт на два с половиной сезона с зарплатой в районе 800 тыcяч евро в год.
В июне у малийца закончится соглашение с клубом. Сам Траоре не против перехода в российский клуб.
Претендентами на полузащитника также являются «Удинезе» и «Лас-Пальмас».
- В этом сезоне Траоре провел 21 матч за «Халл Сити», забил 2 гола и отдал 1 передачу.
- Был признан лучшим игроком чемпионата мира U-20 в 2015 году, где сборная Мали заняла третье место.