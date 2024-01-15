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    • Четырем клубам из топ-8 РПЛ предложили полузащитника из Чемпионшипа

    Четырем клубам из топ-8 РПЛ предложили полузащитника из Чемпионшипа

    Центральный полузащитник «Халл Сити» Адама Траоре может летом перейти в чемпионат России. По данным журналиста Ивана Карпова, 28-летнего хавбека предложили сразу четырем клубам РПЛ: «Спартаку», «Динамо», ЦСКА и «Крыльям Советов».

    Агент игрока просит для своего клиента контракт на два с половиной сезона с зарплатой в районе 800 тыcяч евро в год.

    В июне у малийца закончится соглашение с клубом. Сам Траоре не против перехода в российский клуб.

    Претендентами на полузащитника также являются «Удинезе» и «Лас-Пальмас».

    • В этом сезоне Траоре провел 21 матч за «Халл Сити», забил 2 гола и отдал 1 передачу.
    • Был признан лучшим игроком чемпионата мира U-20 в 2015 году, где сборная Мали заняла третье место.

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    Источник: телеграм-канал Инсайды от Карпа // Карпов

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    Сегодня, 10:53
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    Комментарии (3)
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    lek!
    1705306277
    Развод , но наши обязательно на это клюнут.
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    fakeid
    1705306282
    из барсы скатиться до спартака, с з/п 800 тыщ. ухаха!
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    FRZZ
    1705306673
    Это монстр с хорошей скоростью, однозначно усилит любой клуб РПЛ.
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