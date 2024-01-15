Четырем клубам из топ-8 РПЛ предложили полузащитника из Чемпионшипа

Центральный полузащитник «Халл Сити» Адама Траоре может летом перейти в чемпионат России. По данным журналиста Ивана Карпова, 28-летнего хавбека предложили сразу четырем клубам РПЛ: «Спартаку», «Динамо», ЦСКА и «Крыльям Советов».

Агент игрока просит для своего клиента контракт на два с половиной сезона с зарплатой в районе 800 тыcяч евро в год.

В июне у малийца закончится соглашение с клубом. Сам Траоре не против перехода в российский клуб.

Претендентами на полузащитника также являются «Удинезе» и «Лас-Пальмас».