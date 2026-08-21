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«Халл Сити» – «Манчестер Юнайтед»: кто победит в матче 1 тура чемпионата Англии 2026/2027

21 августа 2026 8:12
Халл Сити - Манчестер Юнайтед
22 авг. 2026, суббота 14:30 | Англия. Премьер-лига, 1 тур
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2.05
Победа «Манчестер Юнайтед» с форой (-1.5)
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Матч 1 тура чемпионата Англии между «Халл Сити» и «Манчестер Юнайтед» пройдет 22 августа 2026 года. Хозяева подходят к игре в отличной форме – они не проигрывают в восьми последних матчах и обладают одной из лучших оборон в лиге. Гости, напротив, имеют проблемы в защите и неуверенно провели предсезонные встречи, но сохраняют историческое преимущество над соперником – 11 матчей без поражений в 12 последних очных встречах. Сможет ли «Халл Сити» прервать эту гегемонию и громко заявить о себе в Премьер-лиге, или «Манчестер Юнайтед» подтвердит статус фаворита и начнет сезон с победы?

Кто победит в матче

«Халл Сити» выглядит крайне неудобным соперником благодаря дисциплинированной игре в обороне. В пяти последних матчах команда пропускает в среднем всего 0,40 гола за игру – лучший показатель среди всех команд Премьер-лиги в предсезонный период. При этом хозяева забивают в пяти из семи последних встреч и стабильно находят свои моменты, в среднем принося 1,40 гола за матч. Восьмиматчевая беспроигрышная серия добавляет уверенности, а товарищеские победы над «Ризеспором» (2:1) и «Коньяспором» (3:0) подтверждают готовность к официальным матчам. Однако очная статистика против «Манчестер Юнайтед» удручает: в 12 последних встречах у «Халл Сити» всего одна победа, одна ничья и девять поражений. Это психологический барьер, который предстоит преодолеть.

«Манчестер Юнайтед» остается фаворитом благодаря классу и историческому преимуществу. Команда не проигрывает в шести последних выездных матчах Премьер-лиги, а в атаке стабильна – забивает в пяти последних играх, в среднем принося 2,20 гола за матч. Однако предсезонные матчи вызывают тревогу: разгром от «Милана» (2:4), ничьи с «Лидсом» (1:1, победа по пенальти) и ПСЖ (1:1), хотя были и победы над «Атлетико» (2:1) и «Русенборгом» (5:0). Оборона гостей действует нестабильно – в среднем 1,40 пропущенного мяча за последние пять игр, а также пропуски в четырех последних матчах. Это дает «Халл Сити» шанс на гол, но при этом «Манчестер Юнайтед» имеет подавляющее преимущество в очных встречах и умеет побеждать даже при неидеальной форме.

Итоговый вывод: «Манчестер Юнайтед» остается фаворитом благодаря классу, атакующей мощи и доминированию в очных встречах. Однако «Халл Сити» обладает лучшей обороной и настроен прервать неудачную серию. Ожидается, что гости одержат победу, но с трудом, и хозяева могут отличиться.

Форма и история личных встреч

В историческом противостоянии «Манчестер Юнайтед» имеет подавляющее преимущество: 9 побед при одной победе «Халл Сити» и двух ничьих в 12 матчах. При этом «Манчестер Юнайтед» не проигрывает в 11 из 12 последних встреч. Текущая форма «Халл Сити» впечатляет – команда не проигрывает 8 матчей и обладает лучшей обороной, а гости нестабильны и пропускают в каждой из последних четырех игр. Этот контраст создает интригу, но класс «Манчестер Юнайтед» и очная статистика склоняют чашу весов в пользу гостей.

Личные встречи
Побед - 2 (15%)
Ничьих - 2 (15%)
Побед - 9 (69%)
11
Забитых мячей
25
0.85
В среднем за матч
1.92
2:1
Крупнейшая победа
4:3
Самый результативный матч
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 3
01.11.2008
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Халл Сити
2 : 0
22.08.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 0
01.02.2017
Халл Сити
Англия. Кубок Лиги, 1/2 финала
Халл Сити
2 : 1
26.01.2017
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок Лиги, 1/2 финала
Манчестер Юнайтед
2 : 0
10.01.2017
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Халл Сити
0 : 1
27.08.2016
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-Лига, 38 тур
Халл Сити
0 : 0
24.05.2015
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-Лига, 13 тур
Манчестер Юнайтед
3 : 0
29.11.2014
Халл Сити
Англия. Премьер-Лига, 34 тур
Манчестер Юнайтед
3 : 1
06.05.2014
Халл Сити
Англия. Премьер-Лига, 18 тур
Халл Сити
2 : 3
26.12.2013
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 0
23.01.2010
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Халл Сити
1 : 3
27.12.2009
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Халл Сити
0 : 1
24.05.2009
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 3
01.11.2008
Халл Сити
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Халл Сити
19
Константинос Цолакис
ВР
6
Семи Аджайи
ЦЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
32
Нобель Менди
ЦЗ
2
Льюи Койл
(К) ПЗ
3
Райан Гилс
ЛП
21
Эллиот Страуд
ЛВ
27
Реган Слатер
ОП
25
Мэтт Крукс
ЦП
10
Беллуми
ПВ
9
Оливер МакБарни
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Манчестер Юнайтед
1
Сенне Ламменс
ВР
17
Патрик Доргу
ЛЗ
23
Люк Шоу
ЛЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
26
Эйден Хевен
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
17
Андрей Сантос
ОП
18
Юри Тилеманс
ЦП
8
Бруну Фернандеш
(К) АП
19
Брайан Мбемо
ПВ
10
Матеус Кунья
ЦФ
Главный тренер
Майкл Кэррик
Халл Сити
12
Диллон Филлипс
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
22
Лукас Херрингтон
ЦЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
16
Коди Драме
ПЗ
17
Лайам Миллар
ЛВ
29
Люка Гурна
ОП
14
Йенс Хьерте-Даль
ЦП
26
Киран Доуэлл
АП
Манчестер Юнайтед
12
Карл Дарлоу
ВР
15
Лени Йоро
ЦЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
37
Кобби Мэйну
ЦП
31
Ши Лейси
ПВ
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
30
Беньямин Шешко
ЦФ
4-1-2-2-1
19
Цолакис
6
Аджайи
15
Иган
32
Менди
2
Койл
27
Слатер
3
Гилс
25
Крукс
21
Страуд
10
Беллуми
9
МакБарни
3-3-1-2-1
1
Ламменс
17
Доргу
5
Магуайр
26
Хевен
3
Мазрауи
17
Сантос
23
Шоу
18
Тилеманс
19
Мбемо
8
Фернандеш
10
Кунья
32
Менди
22
Херрингтон
22
Херрингтон
32
Менди
6
Аджайи
17
МакНэйр
17
МакНэйр
6
Аджайи
2
Койл
16
Драме
16
Драме
2
Койл
21
Страуд
17
Миллар
17
Миллар
21
Страуд
3
Гилс
23
Таргетт
23
Таргетт
3
Гилс
17
Доргу
9
Рэшфорд
9
Рэшфорд
17
Доргу
18
Тилеманс
37
Мэйну
37
Мэйну
18
Тилеманс
17
Сантос
30
Шешко
30
Шешко
17
Сантос
3
Мазрауи
2
Далот
2
Далот
3
Мазрауи
10
Кунья
31
Лейси
31
Лейси
10
Кунья
Остались в запасе
Халл Сити
Манчестер Юнайтед
12
Диллон Филлипс
ВР
14
Йенс Хьерте-Даль
ЦП
29
Люка Гурна
ОП
26
Киран Доуэлл
АП
Главный тренер
Сергей Якирович
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
12
Карл Дарлоу
ВР
15
Лени Йоро
ЦЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
Главный тренер
Майкл Кэррик
Остались в запасе
12
Диллон Филлипс
ВР
14
Йенс Хьерте-Даль
ЦП
29
Люка Гурна
ОП
26
Киран Доуэлл
АП
Остались в запасе
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
12
Карл Дарлоу
ВР
15
Лени Йоро
ЦЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Якирович
Главный тренер
Майкл Кэррик
Халл Сити
Точно не сыграют
Мэтти Якоб
ЛЗ
Хидемаса Морита
ОП
Джек Батлэнд
ВР
Джо Гелхардт
ЦФ
Дарко Гьяби
ЦП
Чарли Хьюз
ЦЗ
Элиот Матацо
ЦП
Óscar Zambrano
ЦП
Манчестер Юнайтед
Точно не сыграют
Том Хитон
ВР
Мэйсон Маунт
АП
Мануэль Угарте
ОП
Матейс де Лигт
ЦЗ

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Манчестер Юнайтед» с разницей как минимум в один мяч. Историческое преимущество и атакующий потенциал гостей должны сыграть решающую роль, несмотря на хорошую форму и надежную оборону хозяев. «Халл Сити» способен забить, но вряд ли сумеет одержать победу над столь принципиальным соперником. Рекомендуемая ставка – победа «Манчестер Юнайтед» с форой (-1.5) с коэффициентом 2.05. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 1 тура чемпионата Англии между «Халл Сити» и «Манчестер Юнайтед» состоится 22 августа 2026 года и начнется в 14:30 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе SportCast.

«Халл Сити» – «Манчестер Юнайтед»: кто победит в матче 1 тура чемпионата Англии 2026/2027

2.05
Победа «Манчестер Юнайтед» с форой (-1.5)
Сделать ставку
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Автор: Гроховский Сергей
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Халл Сити
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