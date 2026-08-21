Матч 1 тура чемпионата Англии между «Халл Сити» и «Манчестер Юнайтед» пройдет 22 августа 2026 года. Хозяева подходят к игре в отличной форме – они не проигрывают в восьми последних матчах и обладают одной из лучших оборон в лиге. Гости, напротив, имеют проблемы в защите и неуверенно провели предсезонные встречи, но сохраняют историческое преимущество над соперником – 11 матчей без поражений в 12 последних очных встречах. Сможет ли «Халл Сити» прервать эту гегемонию и громко заявить о себе в Премьер-лиге, или «Манчестер Юнайтед» подтвердит статус фаворита и начнет сезон с победы?

Кто победит в матче

«Халл Сити» выглядит крайне неудобным соперником благодаря дисциплинированной игре в обороне. В пяти последних матчах команда пропускает в среднем всего 0,40 гола за игру – лучший показатель среди всех команд Премьер-лиги в предсезонный период. При этом хозяева забивают в пяти из семи последних встреч и стабильно находят свои моменты, в среднем принося 1,40 гола за матч. Восьмиматчевая беспроигрышная серия добавляет уверенности, а товарищеские победы над «Ризеспором» (2:1) и «Коньяспором» (3:0) подтверждают готовность к официальным матчам. Однако очная статистика против «Манчестер Юнайтед» удручает: в 12 последних встречах у «Халл Сити» всего одна победа, одна ничья и девять поражений. Это психологический барьер, который предстоит преодолеть.

«Манчестер Юнайтед» остается фаворитом благодаря классу и историческому преимуществу. Команда не проигрывает в шести последних выездных матчах Премьер-лиги, а в атаке стабильна – забивает в пяти последних играх, в среднем принося 2,20 гола за матч. Однако предсезонные матчи вызывают тревогу: разгром от «Милана» (2:4), ничьи с «Лидсом» (1:1, победа по пенальти) и ПСЖ (1:1), хотя были и победы над «Атлетико» (2:1) и «Русенборгом» (5:0). Оборона гостей действует нестабильно – в среднем 1,40 пропущенного мяча за последние пять игр, а также пропуски в четырех последних матчах. Это дает «Халл Сити» шанс на гол, но при этом «Манчестер Юнайтед» имеет подавляющее преимущество в очных встречах и умеет побеждать даже при неидеальной форме.

Итоговый вывод: «Манчестер Юнайтед» остается фаворитом благодаря классу, атакующей мощи и доминированию в очных встречах. Однако «Халл Сити» обладает лучшей обороной и настроен прервать неудачную серию. Ожидается, что гости одержат победу, но с трудом, и хозяева могут отличиться.

Форма и история личных встреч

В историческом противостоянии «Манчестер Юнайтед» имеет подавляющее преимущество: 9 побед при одной победе «Халл Сити» и двух ничьих в 12 матчах. При этом «Манчестер Юнайтед» не проигрывает в 11 из 12 последних встреч. Текущая форма «Халл Сити» впечатляет – команда не проигрывает 8 матчей и обладает лучшей обороной, а гости нестабильны и пропускают в каждой из последних четырех игр. Этот контраст создает интригу, но класс «Манчестер Юнайтед» и очная статистика склоняют чашу весов в пользу гостей.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Манчестер Юнайтед» с разницей как минимум в один мяч. Историческое преимущество и атакующий потенциал гостей должны сыграть решающую роль, несмотря на хорошую форму и надежную оборону хозяев. «Халл Сити» способен забить, но вряд ли сумеет одержать победу над столь принципиальным соперником. Рекомендуемая ставка – победа «Манчестер Юнайтед» с форой (-1.5) с коэффициентом 2.05. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 1 тура чемпионата Англии между «Халл Сити» и «Манчестер Юнайтед» состоится 22 августа 2026 года и начнется в 14:30 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе SportCast.