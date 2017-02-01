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Манчестер Юнайтед - Халл Сити
Манчестер Юнайтед - Халл Сити: обзор матча 01 февраля 2017
Манчестер Юнайтед
01.02.2017, среда, 23:00
Англия. Премьер-лига, 23 тур
0 : 0
Завершен
Халл Сити
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Халл Сити
89'
Желтая карточка
Д. Мейлер
Желтая карточка
У. Руни
84'
79'
Желтая карточка
С. Клукас
72'
Замена
О. Эльабделлауи
️️️️
Эвандро
69'
Замена
А. Эрнандес
️️️️
У. Ниасс
Замена
Х. Мата
️️️️
Г. Мхитарян
62'
Замена
К. Смоллинг
️️️️
Ф. Джонс
55'
Замена
У. Руни
️️️️
М. Кэррик
45'
13'
Желтая карточка
У. Ниасс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
5
Маркос Рохо
ЦЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
16
Майкл Кэррик
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
21
Андер Эррера
ПП
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Халл Сити
17
Элдин Якупович
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
14
Джош Тимон
ЛП
23
Том Хаддлстоун
ОП
6
Самуэль Клукас
ЦП
7
Дэвид Мейлер
ЦП
15
Эвандро
ЦП
8
Лазар Маркович
ПП
14
Умар Ниасс
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
64
Хуан Мата
АП
9
Антони Марсьяль
ЦФ
32
Уэйн Руни
ЦФ
Халл Сити
1
Дэвид Маршалл
ВР
3
Омар Эльабделлауи
ПЗ
15
Шон Мэлони
ЛП
11
Абель Эрнандес
ЦФ
20
Джаррод Боуэн
ЦФ
25
Адама Диоманде
ЦФ
3-5-1-1
43
Де Хеа
17
Блинд
4
Джонс
5
Рохо
25
Валенсия
22
Мхитарян
16
Кэррик
8
Погба
21
Эррера
9
Рэшфорд
11
Ибрагимович
3-1-5-1
17
Якупович
20
Доусон
5
Магуайр
3
Робертсон
23
Хаддлстоун
8
Маркович
6
Клукас
7
Мейлер
15
Эвандро
14
Тимон
14
Ниасс
4
Джонс
6
Смоллинг
6
Смоллинг
4
Джонс
22
Мхитарян
64
Мата
64
Мата
22
Мхитарян
16
Кэррик
32
Руни
32
Руни
16
Кэррик
15
Эвандро
3
Эльабделлауи
3
Эльабделлауи
15
Эвандро
14
Ниасс
11
Эрнандес
11
Эрнандес
14
Ниасс
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Халл Сити
44
Серхио Ромеро
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
1
Дэвид Маршалл
ВР
15
Шон Мэлони
ЛП
20
Джаррод Боуэн
ЦФ
25
Адама Диоманде
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Остались в запасе
44
Серхио Ромеро
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Остались в запасе
1
Дэвид Маршалл
ВР
15
Шон Мэлони
ЛП
20
Джаррод Боуэн
ЦФ
25
Адама Диоманде
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Сергей Якирович
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Халл Сити
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
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