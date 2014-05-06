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Манчестер Юнайтед - Халл Сити
Манчестер Юнайтед - Халл Сити: обзор матча 06 мая 2014
Манчестер Юнайтед
06.05.2014, вторник, 22:45
Англия. Премьер-Лига, 34 тур
3 : 1
Завершен
Халл Сити
31'
Д. Уилсон
61'
Д. Уилсон
86'
Р. ван Перси
63'
М. Фраят
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Халл Сити
ГОЛ! 3:1!
Р. ван Перси
Пас отдал
Р. Гиггз
86'
82'
Замена
Д. Ливермор
️️️️
А. Эль-Мохамади
Замена
Р. Гиггз
️️️️
Т. Лоуренс
70'
Замена
Р. ван Перси
️️️️
Д. Уилсон
64'
63'
ГОЛ! 2:1!
М. Фраят
Пас отдал
Д. Бойд
ГОЛ! 2:0!
Д. Уилсон
61'
46'
Желтая карточка
Д. Мейлер
46'
Замена
Я. Сагбо
️️️️
Л. Росеньор
46'
Замена
М. Фраят
️️️️
Ш. Лонг
Желтая карточка
М. Феллайни
38'
ГОЛ! 1:0!
Д. Уилсон
Пас отдал
М. Феллайни
31'
Замена
Н. Видич
️️️️
Ф. Джонс
22'
Травма
Ф. Джонс
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
28
Александр Бюттнер
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
25
Луис-Антонио Валенсия
ПЗ
10
Том Лоуренс
ЛВ
25
Маруан Феллайни
ОП
16
Майкл Кэррик
(К)
ОП
10
Синдзи Кагава
АП
24
Аднан Янузай
ПВ
21
Джеймс Уилсон
ЦФ
Главный тренер
Райан Гиггз
Халл Сити
17
Элдин Якупович
ВР
23
Лиам Росеньор
ЛЗ
3
Мэйнор Фигероа
ЦЗ
33
Кертис Дэйвис
(К)
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
21
Джордж Бойд
ЛП
10
Роберт Корен
ЦП
4
Алекс Брюс
ЦП
7
Дэвид Мейлер
ПП
23
Стивен Куинн
ЦФ
7
Шейн Лонг
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Манчестер Юнайтед
13
Бен Амос
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
15
Неманья Видич
ЦЗ
11
Райан Гиггз
ЦП
64
Хуан Мата
АП
18
Уильям Кин
ЦФ
32
Робин ван Перси
ЦФ
Халл Сити
22
Стефен Харпер
ВР
25
Абдулайе Файе
ЦЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
18
Никица Елавич
ЦФ
7
Мэтти Фраят
ЦФ
20
Янник Сагбо
ЦФ
4-2-3-1
43
Де Хеа
28
Бюттнер
6
Смоллинг
4
Джонс
25
Валенсия
25
Феллайни
16
Кэррик
10
Лоуренс
10
Кагава
24
Янузай
21
Уилсон
4-4-2
17
Якупович
27
Эль-Мохамади
3
Фигероа
33
Дэйвис
23
Росеньор
7
Мейлер
10
Корен
4
Брюс
21
Бойд
7
Лонг
23
Куинн
4
Джонс
15
Видич
15
Видич
4
Джонс
10
Лоуренс
11
Гиггз
11
Гиггз
10
Лоуренс
21
Уилсон
32
ван Перси
32
ван Перси
21
Уилсон
27
Эль-Мохамади
8
Ливермор
8
Ливермор
27
Эль-Мохамади
7
Лонг
7
Фраят
7
Фраят
7
Лонг
23
Росеньор
20
Сагбо
20
Сагбо
23
Росеньор
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Халл Сити
13
Бен Амос
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
64
Хуан Мата
АП
18
Уильям Кин
ЦФ
Главный тренер
Райан Гиггз
22
Стефен Харпер
ВР
25
Абдулайе Файе
ЦЗ
23
Том Хаддлстоун
ЦП
18
Никица Елавич
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Остались в запасе
13
Бен Амос
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
64
Хуан Мата
АП
18
Уильям Кин
ЦФ
Остались в запасе
22
Стефен Харпер
ВР
25
Абдулайе Файе
ЦЗ
23
Том Хаддлстоун
ЦП
18
Никица Елавич
ЦФ
Главный тренер
Райан Гиггз
Главный тренер
Стив Брюс
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Халл Сити
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Крейг Поусон
(Южный Йоркшир)
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 22:40 (прямая)
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