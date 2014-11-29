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Манчестер Юнайтед - Халл Сити
Манчестер Юнайтед - Халл Сити: обзор матча 29 ноября 2014
Манчестер Юнайтед
29.11.2014, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 13 тур
3 : 0
Завершен
Халл Сити
16'
К. Смоллинг
42'
У. Руни
66'
Р. ван Перси
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Халл Сити
Желтая карточка
М. Рохо
88'
74'
Замена
С. Куинн
️️️️
М. Диаме
74'
Замена
Д. Мейлер
️️️️
Р. Брэди
Замена
Д. Флетчер
️️️️
Л. Валенсия
73'
Замена
Р. Фалькао
️️️️
Р. ван Перси
70'
ГОЛ! 3:0!
Р. ван Перси
Пас отдал
А. Эррера
66'
65'
Желтая карточка
М. Доусон
53'
Желтая карточка
Д. Честер
Желтая карточка
М. Феллайни
47'
ГОЛ! 2:0!
У. Руни
Пас отдал
Р. ван Перси
42'
35'
Замена
С. Алуко
️️️️
А. Бен Арфа
ГОЛ! 1:0!
К. Смоллинг
16'
Замена
А. Эррера
️️️️
А. Ди Мария
13'
Травма
А. Ди Мария
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
5
Маркос Рохо
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
16
Майкл Кэррик
ЦЗ
25
Луис-Антонио Валенсия
ПАЗ
25
Маруан Феллайни
ОП
64
Хуан Мата
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
32
Уэйн Руни
(К)
ЦФ
32
Робин ван Перси
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Халл Сити
1
Аллан МакГрегор
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛАЗ
33
Кертис Дэйвис
(К)
ЦЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПАЗ
11
Робби Брэди
ЛП
8
Джейк Ливермор
ОП
17
Мухамед Диаме
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
18
Никица Елавич
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Манчестер Юнайтед
1
Андерс Линдегаард
ВР
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
21
Андер Эррера
ЦП
24
Даррен Флетчер
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Халл Сити
17
Элдин Якупович
ВР
4
Алекс Брюс
ЦЗ
23
Лиам Росеньор
ЦЗ
23
Том Хаддлстоун
ЦП
7
Дэвид Мейлер
ЦП
23
Стивен Куинн
ЦП
14
Соне Алуко
ЦП
4-2-2-2
43
Де Хеа
15
Янг
6
Смоллинг
16
Кэррик
5
Рохо
25
Феллайни
25
Валенсия
64
Мата
11
Ди Мария
32
ван Перси
32
Руни
3-3-2-1-1
1
МакГрегор
33
Дэйвис
17
Честер
20
Доусон
27
Эль-Мохамади
8
Ливермор
3
Робертсон
17
Диаме
11
Брэди
8
Бен Арфа
18
Елавич
11
Ди Мария
21
Эррера
21
Эррера
11
Ди Мария
25
Валенсия
24
Флетчер
24
Флетчер
25
Валенсия
32
ван Перси
9
Фалькао
9
Фалькао
32
ван Перси
11
Брэди
7
Мейлер
7
Мейлер
11
Брэди
17
Диаме
23
Куинн
23
Куинн
17
Диаме
8
Бен Арфа
14
Алуко
14
Алуко
8
Бен Арфа
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Халл Сити
1
Андерс Линдегаард
ВР
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
24
Аднан Янузай
ПВ
Главный тренер
Луи ван Гаал
17
Элдин Якупович
ВР
4
Алекс Брюс
ЦЗ
23
Лиам Росеньор
ЦЗ
23
Том Хаддлстоун
ЦП
Главный тренер
Стив Брюс
Остались в запасе
1
Андерс Линдегаард
ВР
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
24
Аднан Янузай
ПВ
Остались в запасе
17
Элдин Якупович
ВР
4
Алекс Брюс
ЦЗ
23
Лиам Росеньор
ЦЗ
23
Том Хаддлстоун
ЦП
Главный тренер
Луи ван Гаал
Главный тренер
Стив Брюс
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Халл Сити
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол 1" 17:40 (прямая)
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