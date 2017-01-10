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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Манчестер Юнайтед - Халл Сити
Манчестер Юнайтед - Халл Сити: обзор матча 10 января 2017
Манчестер Юнайтед
10.01.2017, вторник, 23:00
Англия. Кубок Лиги, 1/2 финала
2 : 0
Ответный матч – 1 : 2
Завершен
Халл Сити
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Халл Сити
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0
0
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0
Матчи команд
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