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Халл Сити - Манчестер Юнайтед
Халл Сити - Манчестер Юнайтед: обзор матча 27 августа 2016
Халл Сити
27.08.2016, суббота, 19:30
Англия. Премьер-лига, 3 тур
0 : 1
Завершен
Манчестер Юнайтед
90+3'
М. Рэшфорд
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Халл Сити - Манчестер Юнайтед
90'
+3
Желтая карточка
М. Рэшфорд
90'
+3
ГОЛ! 0:1!
М. Рэшфорд
Пас отдал
У. Руни
Замена
Г. Магуайр
️️️️
А. Эрнандес
83'
Желтая карточка
Д. Мейлер
77'
72'
Замена
М. Рэшфорд
️️️️
Х. Мата
Желтая карточка
Т. Хаддлстоун
71'
61'
Замена
Г. Мхитарян
️️️️
А. Марсьяль
Замена
Ш. Мэлони
️️️️
Р. Снодграсс
48'
23'
Желтая карточка
М. Феллайни
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Халл Сити
17
Элдин Якупович
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
8
Джейк Ливермор
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
23
Том Хаддлстоун
ОП
7
Дэвид Мейлер
ЦП
6
Самуэль Клукас
ЦП
23
Роберт Снодграсс
ПВ
11
Абель Эрнандес
ЦФ
25
Адама Диоманде
ЦФ
Главный тренер
Майк Филан
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
17
Дейли Блинд
ЛЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
25
Луис-Антонио Валенсия
ПЗ
9
Антони Марсьяль
ЛВ
25
Маруан Феллайни
ОП
8
Поль Погба
ЦП
64
Хуан Мата
АП
32
Уэйн Руни
(К)
АП
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Халл Сити
12
Душан Куцяк
ВР
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
15
Шон Мэлони
ЛП
37
Джош Клэкстоун
ЦП
36
Грег Олли
ЦП
39
Бен Хинклайф
ЦФ
20
Джаррод Боуэн
ЦФ
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
4-1-2-1-2
17
Якупович
3
Робертсон
33
Дэйвис
8
Ливермор
27
Эль-Мохамади
23
Хаддлстоун
7
Мейлер
6
Клукас
23
Снодграсс
25
Диоманде
11
Эрнандес
4-1-1-3-1
43
Де Хеа
25
Валенсия
23
Шоу
3
Байи
17
Блинд
25
Феллайни
8
Погба
64
Мата
32
Руни
9
Марсьяль
11
Ибрагимович
11
Эрнандес
5
Магуайр
5
Магуайр
11
Эрнандес
23
Снодграсс
15
Мэлони
15
Мэлони
23
Снодграсс
9
Марсьяль
22
Мхитарян
22
Мхитарян
9
Марсьяль
64
Мата
9
Рэшфорд
9
Рэшфорд
64
Мата
Остались в запасе
Халл Сити
Манчестер Юнайтед
39
Бен Хинклайф
ЦФ
12
Душан Куцяк
ВР
37
Джош Клэкстоун
ЦП
36
Грег Олли
ЦП
20
Джаррод Боуэн
ЦФ
Главный тренер
Майк Филан
44
Серхио Ромеро
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
21
Андер Эррера
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
39
Бен Хинклайф
ЦФ
12
Душан Куцяк
ВР
37
Джош Клэкстоун
ЦП
36
Грег Олли
ЦП
20
Джаррод Боуэн
ЦФ
Остались в запасе
44
Серхио Ромеро
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
21
Андер Эррера
ЦП
Главный тренер
Майк Филан
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Халл Сити - Манчестер Юнайтед
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Джонатан Мосс
(Вест-Йоркшир)
Помощники судьи:
Эндрю Хэллидей
Эдвард Смарт
Резервный судья:
Мартин Аткинсон
Стадион:
МКМ Стэдиум
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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