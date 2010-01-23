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Манчестер Юнайтед - Халл Сити
Манчестер Юнайтед - Халл Сити: обзор матча 23 января 2010
Манчестер Юнайтед
23.01.2010, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 23 тур
4 : 0
Завершен
Халл Сити
8'
У. Руни
83'
У. Руни
86'
У. Руни
90+3'
У. Руни
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Халл Сити
ГОЛ! 4:0!
У. Руни
Пас отдал
Д. Бербатов
+3
Замена
Фабио
️️️️
П. Эвра
ГОЛ! 3:0!
У. Руни
Пас отдал
Нани
ГОЛ! 2:0!
У. Руни
Пас отдал
Д. Гибсон
Желтая карточка
К. Фэган
Замена
К. Килбейн
️️️️
Джеованни
Замена
Д. Бербатов
️️️️
М. Оуэн
Замена
Д. Гибсон
️️️️
П. Скоулз
Замена
К. Гилас
️️️️
Р. Гарсия
Замена
Б. Менди
️️️️
Н. Бармби
Желтая карточка
У. Руни
ГОЛ! 1:0!
У. Руни
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
1
Эдвин ван дер Сар
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
5
Рио Фердинанд
(К)
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
33
Пак Джи Сун
ЛП
17
Нани
ЛВ
24
Даррен Флетчер
ЦП
22
Пол Скоулз
ЦП
10
Майкл Оуэн
ЦФ
32
Уэйн Руни
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Халл Сити
13
Боаз Майхилл
ВР
3
Энди Доусон
ЛЗ
19
Камил Заятте
ЦЗ
4
Энтони Гарднер
(К)
ЦЗ
5
Пол МакШейн
ПЗ
12
Стивен Хант
ЛП
10
Джеованни
ЦП
18
Ник Бармби
ЦП
0
Джордж Боатенг
АП
14
Ричард Гарсия
ПП
39
Крейг Фэган
ЦФ
Главный тренер
Фил Браун
Манчестер Юнайтед
29
Томаш Кушчак
ВР
30
Уэс Браун
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
16
Майкл Кэррик
ЦП
24
Даррон Гибсон
ЦП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
10
Димитар Бербатов
ЦФ
Халл Сити
12
Мэтт Дьюк
ВР
20
Кевин Килбейн
ЛЗ
22
Стивен Муйоколо
ЦЗ
10
Камель Гилас
ПП
3
Бернар Менди
ПП
19
Ян Веннегор оф Хесселинк
ЦФ
4-3-1-2
1
ван дер Сар
27
Эвра
5
Фердинанд
35
Эванс
2
Рафаэл
33
Пак Джи Сун
22
Скоулз
24
Флетчер
17
Нани
32
Руни
10
Оуэн
4-4-1-1
13
Майхилл
5
МакШейн
19
Заятте
4
Гарднер
3
Доусон
14
Гарсия
10
Джеованни
18
Бармби
12
Хант
0
Боатенг
39
Фэган
27
Эвра
2
Фабио
2
Фабио
27
Эвра
22
Скоулз
24
Гибсон
24
Гибсон
22
Скоулз
10
Оуэн
10
Бербатов
10
Бербатов
10
Оуэн
10
Джеованни
20
Килбейн
20
Килбейн
10
Джеованни
14
Гарсия
10
Гилас
10
Гилас
14
Гарсия
18
Бармби
3
Менди
3
Менди
18
Бармби
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Халл Сити
29
Томаш Кушчак
ВР
30
Уэс Браун
ЦЗ
16
Майкл Кэррик
ЦП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
Главный тренер
Алекс Фергюсон
12
Мэтт Дьюк
ВР
22
Стивен Муйоколо
ЦЗ
19
Ян Веннегор оф Хесселинк
ЦФ
Главный тренер
Фил Браун
Остались в запасе
29
Томаш Кушчак
ВР
30
Уэс Браун
ЦЗ
16
Майкл Кэррик
ЦП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
Остались в запасе
12
Мэтт Дьюк
ВР
22
Стивен Муйоколо
ЦЗ
19
Ян Веннегор оф Хесселинк
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Главный тренер
Фил Браун
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Халл Сити
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Стив Беннетт
(Фарнборо, Кент)
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
НТВ+Онлайн 17:55
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