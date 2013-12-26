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АПЛ 2026/2027
Халл Сити - Манчестер Юнайтед
Халл Сити - Манчестер Юнайтед: обзор матча 26 декабря 2013
Халл Сити
26.12.2013, четверг, 16:45
Англия. Премьер-Лига, 18 тур
2 : 3
Завершен
Манчестер Юнайтед
6'
Д. Честер
13'
Д. Мейлер
18'
К. Смоллинг
25'
У. Руни
68'
Д. Честер (АГ)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Халл Сити - Манчестер Юнайтед
89'
Вторая желтая
Л. Валенсия
79'
Замена
М. Кэррик
️️️️
Э. Янг
Замена
Д. Бойд
️️️️
М. Фигероа
75'
74'
Желтая карточка
У. Руни
68'
ГОЛ в свои ворота! 2:3!
Д. Честер
63'
Замена
Чичарито
️️️️
Д. Флетчер
61'
Желтая карточка
Л. Валенсия
Замена
Р. Корен
️️️️
Д. Мейлер
46'
Замена
С. Харпер
️️️️
А. МакГрегор
46'
Травма
А. МакГрегор
35'
32'
Желтая карточка
А. Янузай
25'
ГОЛ! 2:2!
У. Руни
18'
ГОЛ! 2:1!
К. Смоллинг
Пас отдал
У. Руни
Желтая карточка
М. Фигероа
17'
17'
Замена
А. Янузай
️️️️
Рафаэл
ГОЛ! 2:0!
Д. Мейлер
13'
ГОЛ! 1:0!
Д. Честер
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Халл Сити
1
Аллан МакГрегор
ВР
4
Алекс Брюс
ЦЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
33
Кертис Дэйвис
(К)
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
3
Мэйнор Фигероа
ЛП
23
Том Хаддлстоун
ОП
7
Дэвид Мейлер
ОП
8
Джейк Ливермор
ОП
20
Янник Сагбо
ЦФ
12
Дэнни Грэм
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
27
Патрис Эвра
(К)
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
24
Даррен Флетчер
ЦП
8
Том Клеверли
ЦП
32
Уэйн Руни
АП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Халл Сити
22
Стефен Харпер
ВР
5
Пол МакШейн
ЦЗ
25
Абдулайе Файе
ЦЗ
23
Лиам Росеньор
ЦЗ
10
Роберт Корен
ЦП
7
Мэтти Фраят
ЦФ
21
Джордж Бойд
ЦФ
Манчестер Юнайтед
1
Андерс Линдегаард
ВР
15
Неманья Видич
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
16
Майкл Кэррик
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
24
Аднан Янузай
ПВ
14
Чичарито
ЦФ
4-3-1-2
1
МакГрегор
4
Брюс
17
Честер
33
Дэйвис
27
Эль-Мохамади
23
Хаддлстоун
7
Мейлер
8
Ливермор
3
Фигероа
12
Грэм
20
Сагбо
3-2-3-1-1
43
Де Хеа
15
Янг
6
Смоллинг
35
Эванс
2
Рафаэл
27
Эвра
25
Валенсия
8
Клеверли
24
Флетчер
32
Руни
18
Уэлбек
1
МакГрегор
22
Харпер
22
Харпер
1
МакГрегор
7
Мейлер
10
Корен
10
Корен
7
Мейлер
3
Фигероа
21
Бойд
21
Бойд
3
Фигероа
15
Янг
16
Кэррик
16
Кэррик
15
Янг
2
Рафаэл
24
Янузай
24
Янузай
2
Рафаэл
24
Флетчер
14
Чичарито
14
Чичарито
24
Флетчер
Остались в запасе
Халл Сити
Манчестер Юнайтед
5
Пол МакШейн
ЦЗ
25
Абдулайе Файе
ЦЗ
23
Лиам Росеньор
ЦЗ
7
Мэтти Фраят
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
1
Андерс Линдегаард
ВР
15
Неманья Видич
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
10
Синдзи Кагава
АП
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
5
Пол МакШейн
ЦЗ
25
Абдулайе Файе
ЦЗ
23
Лиам Росеньор
ЦЗ
7
Мэтти Фраят
ЦФ
Остались в запасе
1
Андерс Линдегаард
ВР
15
Неманья Видич
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
10
Синдзи Кагава
АП
Главный тренер
Стив Брюс
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Халл Сити - Манчестер Юнайтед
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
МКМ Стэдиум
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 16:00 (прямая)
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