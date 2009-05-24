Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Халл Сити - Манчестер Юнайтед
Халл Сити - Манчестер Юнайтед: обзор матча 24 мая 2009
Халл Сити
24.05.2009, воскресенье, 19:00
Англия. Премьер-лига, 38 тур
0 : 1
Завершен
Манчестер Юнайтед
25'
Д. Гибсон
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Халл Сити - Манчестер Юнайтед
Замена
З. Тошич
️️️️
Д. Уэлбек
Замена
Д. Кузен
️️️️
Р. Гарсия
Замена
Р. Поссебон
️️️️
Р. Де Лат
Замена
Б. Менди
️️️️
Н. Бармби
Замена
Р. Экерсли
️️️️
Рафаэл
Желтая карточка
Д. Марни
Желтая карточка
Н. Бармби
Желтая карточка
Д. Гибсон
ГОЛ! 0:1!
Д. Гибсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Халл Сити
13
Боаз Майхилл
ВР
20
Кевин Килбейн
ЛЗ
3
Энди Доусон
ЦЗ
6
Майкл Тернер
ЦЗ
18
Сэм Риккеттс
ПЗ
18
Ник Бармби
ЛП
25
Дин Марни
ЦП
0
Джордж Боатенг
(К)
ЦП
14
Ричард Гарсия
ПП
39
Крейг Фэган
ЦФ
Главный тренер
Фил Браун
Манчестер Юнайтед
29
Томаш Кушчак
ВР
2
Ритчи Де Лат
ЛЗ
0
Гари Невилл
(К)
ЦЗ
30
Уэс Браун
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
17
Нани
ЛВ
24
Даррон Гибсон
ЦП
24
Даррен Флетчер
ЦП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
9
Федерико Македа
ЦФ
11
Ли Мартин
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Халл Сити
12
Мэтт Дьюк
ВР
19
Камил Заятте
ЦЗ
16
Петер Халмоши
ЛП
27
Брайан Хьюз
ЦП
3
Бернар Менди
ПП
21
Кэлиб Фолан
ЦФ
8
Даниэль Кузен
ЦФ
Манчестер Юнайтед
13
Бен Амос
ВР
2
Ричард Экерсли
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
0
Родриго Поссебон
ЦП
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
18
Зоран Тошич
ПВ
4-4-1
13
Майхилл
20
Килбейн
3
Доусон
6
Тернер
18
Риккеттс
18
Бармби
25
Марни
0
Боатенг
14
Гарсия
39
Фэган
4-2-1-3
29
Кушчак
2
Рафаэл
0
Невилл
30
Браун
2
Де Лат
24
Гибсон
24
Флетчер
17
Нани
11
Мартин
9
Македа
18
Уэлбек
18
Бармби
3
Менди
3
Менди
18
Бармби
21
Фолан
21
Фолан
14
Гарсия
8
Кузен
8
Кузен
14
Гарсия
2
Де Лат
0
Поссебон
0
Поссебон
2
Де Лат
2
Рафаэл
2
Экерсли
2
Экерсли
2
Рафаэл
18
Уэлбек
18
Тошич
18
Тошич
18
Уэлбек
Остались в запасе
Халл Сити
Манчестер Юнайтед
27
Брайан Хьюз
ЦП
12
Мэтт Дьюк
ВР
19
Камил Заятте
ЦЗ
16
Петер Халмоши
ЛП
Главный тренер
Фил Браун
13
Бен Амос
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Остались в запасе
27
Брайан Хьюз
ЦП
12
Мэтт Дьюк
ВР
19
Камил Заятте
ЦЗ
16
Петер Халмоши
ЛП
Остались в запасе
13
Бен Амос
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
Главный тренер
Фил Браун
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Статистика матча Халл Сити - Манчестер Юнайтед
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Алан Уайли
(Стэффордшир)
Стадион:
МКМ Стэдиум
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 18:55 (прямая)
Новости команд
Все
Халл Сити
Манчестер Юнайтед
«Манчестер Юнайтед» провел переговоры с новым тренером
Вчера, 21:51
1
Эмери объяснил, почему сбежал с матча против «МЮ»
Вчера, 09:54
1
Определен главный кандидат на замену Кэррику в «МЮ»
Вчера, 09:23
«Манчестер Юнайтед» проведет в зоне вылета минимум две недели
9 ноября
Лучше любых слов: реакция Бербатова на падение «МЮ» в зону вылета АПЛ
9 ноября
1
АПЛ. Воспитанник Слуцкого принес «Арсеналу» победу над бывшей командой Слуцкого (1:0)
7 ноября
8
«Арсенал» – «Халл Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Арсенала» и «Халла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Халла» и «Ипсвича» на победу в матче 9-го тура
30 октября
«Халл Сити» – «Брентфорд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 октября 2026
25 октября
«Манчестер Юнайтед» провел переговоры с новым тренером
Вчера, 21:51
1
Эмери объяснил, почему сбежал с матча против «МЮ»
Вчера, 09:54
1
Определен главный кандидат на замену Кэррику в «МЮ»
Вчера, 09:23
«Манчестер Юнайтед» проведет в зоне вылета минимум две недели
9 ноября
Лучше любых слов: реакция Бербатова на падение «МЮ» в зону вылета АПЛ
9 ноября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+