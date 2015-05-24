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Халл Сити - Манчестер Юнайтед
Халл Сити - Манчестер Юнайтед: обзор матча 24 мая 2015
Халл Сити
24.05.2015, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-Лига, 38 тур
0 : 0
Завершен
Манчестер Юнайтед
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Халл Сити - Манчестер Юнайтед
Желтая карточка
С. Куинн
90'
+2
90'
+1
Желтая карточка
К. Смоллинг
Желтая карточка
М. Доусон
88'
Замена
Э. Робертсон
️️️️
Д. Мейлер
85'
76'
Красная карточка
М. Феллайни
72'
Замена
Д. Уилсон
️️️️
Х. Мата
Замена
С. Алуко
️️️️
Д. Н'Дойе
70'
Замена
А. Эрнандес
️️️️
Д. Честер
69'
60'
Замена
М. Феллайни
️️️️
Э. Янг
58'
Желтая карточка
Д. Блинд
22'
Замена
А. Янузай
️️️️
А. Ди Мария
21'
Травма
А. Ди Мария
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Халл Сити
22
Стефен Харпер
ВР
17
Джеймс Честер
ЦЗ
20
Майкл Доусон
(К)
ЦЗ
5
Пол МакШейн
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПАЗ
11
Робби Брэди
ЛП
7
Дэвид Мейлер
ОП
23
Стивен Куинн
ЦП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
18
Никица Елавич
ЦФ
14
Даме Н'Дойе
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Манчестер Юнайтед
26
Виктор Вальдес
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
5
Маркос Рохо
ЛЗ
15
Эшли Янг
ЛЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
25
Луис-Антонио Валенсия
ПЗ
21
Андер Эррера
ЦП
64
Хуан Мата
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
32
Уэйн Руни
(К)
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Халл Сити
1
Аллан МакГрегор
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
23
Лиам Росеньор
ЦЗ
4
Алекс Брюс
ЦЗ
14
Соне Алуко
ЦП
11
Абель Эрнандес
ЦФ
20
Янник Сагбо
ЦФ
Манчестер Юнайтед
1
Андерс Линдегаард
ВР
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
25
Маруан Феллайни
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
21
Джеймс Уилсон
ЦФ
32
Робин ван Перси
ЦФ
3-2-3-2
22
Харпер
17
Честер
20
Доусон
5
МакШейн
7
Мейлер
27
Эль-Мохамади
11
Брэди
23
Хаддлстоун
23
Куинн
14
Н'Дойе
18
Елавич
3-2-1-2-1
26
Вальдес
5
Рохо
4
Джонс
6
Смоллинг
25
Валенсия
15
Янг
21
Эррера
11
Ди Мария
64
Мата
32
Руни
7
Мейлер
3
Робертсон
3
Робертсон
7
Мейлер
14
Н'Дойе
14
Алуко
14
Алуко
14
Н'Дойе
17
Честер
11
Эрнандес
11
Эрнандес
17
Честер
15
Янг
25
Феллайни
25
Феллайни
15
Янг
11
Ди Мария
24
Янузай
24
Янузай
11
Ди Мария
64
Мата
21
Уилсон
21
Уилсон
64
Мата
Остались в запасе
Халл Сити
Манчестер Юнайтед
1
Аллан МакГрегор
ВР
23
Лиам Росеньор
ЦЗ
4
Алекс Брюс
ЦЗ
20
Янник Сагбо
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
1
Андерс Линдегаард
ВР
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
32
Робин ван Перси
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Остались в запасе
1
Аллан МакГрегор
ВР
23
Лиам Росеньор
ЦЗ
4
Алекс Брюс
ЦЗ
20
Янник Сагбо
ЦФ
Остались в запасе
1
Андерс Линдегаард
ВР
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
32
Робин ван Перси
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Главный тренер
Луи ван Гаал
Статистика матча Халл Сити - Манчестер Юнайтед
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Ли Проберт
(Уилтшир)
Стадион:
МКМ Стэдиум
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол 1" 16:15 (прямая)
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