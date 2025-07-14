Агент игрока Чемпионшипа подтвердил интерес со стороны ЦСКА

Представитель полузащитника «Халл Сити» Густаво Пуэрты Мигель Кардона высказался об интересе к игроку со стороны ЦСКА.
«Предложение от ЦСКА? Клуб заинтересован в нем, но на сегодняшний день нет никакой конкретики. Давайте посмотрим, что произойдет в ближайшие недели.
Мы не видим проблем с переездом в Россию. Для нас главное – клуб и спортивный проект. РПЛ – сильная лига, мы учитываем это при выборе команды. Цель Густаво – попасть на ЧМ-2026. Вопросы политики не играют роли в развитии его карьеры», – сказал Кардона.
- По данным журналиста Ивана Карпова, ЦСКА хочет взять 21-летнего колумбийца в платную аренду с правом выкупа.
- В прошлом сезоне Пуэрта провел за «Халл Сити» 31 матч, забил 1 гол. Он играл за английский клуб на правах аренды из «Байера».
- «Халл Сити» выкупил игрока у немецкого клуба за 3,5 миллиона евро.
- В сезоне-2023/24 Пуэрта выиграл с «Байером» чемпионат и Кубок Германии, он провел за команду 10 матчей.
Источник: Sport24