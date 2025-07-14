Агент игрока Чемпионшипа подтвердил интерес со стороны ЦСКА

Представитель полузащитника «Халл Сити» Густаво Пуэрты Мигель Кардона высказался об интересе к игроку со стороны ЦСКА.

«Предложение от ЦСКА? Клуб заинтересован в нем, но на сегодняшний день нет никакой конкретики. Давайте посмотрим, что произойдет в ближайшие недели.

Мы не видим проблем с переездом в Россию. Для нас главное – клуб и спортивный проект. РПЛ – сильная лига, мы учитываем это при выборе команды. Цель Густаво – попасть на ЧМ-2026. Вопросы политики не играют роли в развитии его карьеры», – сказал Кардона.