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  • Агент игрока Чемпионшипа подтвердил интерес со стороны ЦСКА

Агент игрока Чемпионшипа подтвердил интерес со стороны ЦСКА

Сегодня, 19:19
3

Представитель полузащитника «Халл Сити» Густаво Пуэрты Мигель Кардона высказался об интересе к игроку со стороны ЦСКА.

«Предложение от ЦСКА? Клуб заинтересован в нем, но на сегодняшний день нет никакой конкретики. Давайте посмотрим, что произойдет в ближайшие недели.

Мы не видим проблем с переездом в Россию. Для нас главное – клуб и спортивный проект. РПЛ – сильная лига, мы учитываем это при выборе команды. Цель Густаво – попасть на ЧМ-2026. Вопросы политики не играют роли в развитии его карьеры», – сказал Кардона.

  • По данным журналиста Ивана Карпова, ЦСКА хочет взять 21-летнего колумбийца в платную аренду с правом выкупа.
  • В прошлом сезоне Пуэрта провел за «Халл Сити» 31 матч, забил 1 гол. Он играл за английский клуб на правах аренды из «Байера».
  • «Халл Сити» выкупил игрока у немецкого клуба за 3,5 миллиона евро.
  • В сезоне-2023/24 Пуэрта выиграл с «Байером» чемпионат и Кубок Германии, он провел за команду 10 матчей.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Халл Сити ЦСКА Пуэрта Густаво
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Комментарии (3)
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Mirak92
1752510231
10000 игр у нападающего и 1 гол. Скауты ЦСКА. ООООО это наш клиент!!!!! пзц какой то. Еще у чурабасов за 7лямов, полудохлого берем. Алвеса купили, молодое ля дорование. 20 игр, 1 в основе. оху.ен.но!!!!
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pasha-ansh@mail.ru
1752516107
да неведитесь это полный бред
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