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    Мостовой: «Я первым раскусил Абаскаля»

    Александр Мостовой напомнил, что раньше всех усомнился в тренерских качествах Гильермо Абаскаля.

    • Испанец посетил воскресное дерби «Спартак»«Динамо» (2:2).
    • До этого он опубликовал фото с сыном на фоне московской улицы.
    • Абаскаля уволили из «Спартака» в апреле. На прошлой неделе его убрали из «Гранады».

    «Абаскаль был в Москве? Ха-ха, я даже и не знал об этом. Мне вообще он неинтересен. Я первым его раскусил и сказал, что он – ни разу не тренер.

    Видимо, в «Гранаде» это тоже быстро поняли. Хорошо, что наш футбол очистился от таких персонажей», – сказал Мостовой.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    23.09.2024 21:35
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    Комментарии (4)
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    raritet
    1727123673
    Ага. Мостовой первым раскусил. Да спартачам достаточно было прочитать только фамилию этой рыжей бестии , чтобы понять что в этом сезоне нужно запастись валерьянкой или чем то покрепче.
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    Persona_non_Grata
    1727126778
    Да ты не просто раскусил, ты уже всех просто за*бал !!!... Когда ты уже угомонишься ??? (((
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    k611
    1727147691
    Ты его достал
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    FWSPM
    1727173573
    В чем раскусил? Человек первый сезон сразу занял 3 место а мог бы и второе если бы не идиоты типа денисова которых никак не выгонят из команды по неизвестной причине. Значит либо все таки тренер либо в рпл вобще тренеры не нужны такой уровень лиги
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