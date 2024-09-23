Мостовой: «Я первым раскусил Абаскаля»

Александр Мостовой напомнил, что раньше всех усомнился в тренерских качествах Гильермо Абаскаля.

Испанец посетил воскресное дерби «Спартак» – «Динамо» (2:2).

До этого он опубликовал фото с сыном на фоне московской улицы.

Абаскаля уволили из «Спартака» в апреле. На прошлой неделе его убрали из «Гранады».

«Абаскаль был в Москве? Ха-ха, я даже и не знал об этом. Мне вообще он неинтересен. Я первым его раскусил и сказал, что он – ни разу не тренер.

Видимо, в «Гранаде» это тоже быстро поняли. Хорошо, что наш футбол очистился от таких персонажей», – сказал Мостовой.