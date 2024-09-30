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Абаскаль хочет вернуться в Россию, чтобы «вытащить занозу»

30 сентября 2024, 17:50
38

Экс-тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль выразил готовность снова поработать в России.

– Как думаете, сможете вернуться в чемпионат России? Вам интересно? Или для вас этот этап уже закрыт?

– Когда ты уходишь, так и не поставив точку, это всегда подобно занозе. Так что вернуться в Россию было бы одновременно и большой мотивацией, и удовольствием. То есть удалить эту занозу и завершить начатую работу.

Поэтому если однажды Бог захочет и если футбол даст мне эту возможность – я вернусь. Чтобы доделать работу, брошенную на половине пути и вытащить занозу.

  • Абаскаля уволили из «Спартака» в апреле.
  • 21 сентября его убрали из «Гранады».
  • Испанец посещал матч 9-го тура РПЛ «Спартак»«Динамо» (2:2), а также участвовал в круглом столе Академии РФС, посвященном вопросам коммуникации внутри тренерского штаба.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Гранада Абаскаль Гильермо
Комментарии (38)
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...уефан
1727709180
..."Не доделал работу". Доделать - это в пердив отправить кого-то?)...
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Цугундeр
1727709374
Там не заноза, а гораздо толще...)
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k611
1727711284
Мостовой тогда наверно самоликвидируется.
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DOCTOR PENALTY
1727711367
Спасибо, не надо, а то ещё вторая заноза воткнётся.*
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NewLife
1727711510
Попроси Зарему вытащить у тебя занозу из жопы.
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sined1951
1727711849
Если возвращаться, то только в Спартак. Давай дерзай. Удачи тебе в Спартаке!!!
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timon2401
1727716980
негатива конечно до хрена, но чем сейчас то лучше?? ну кроме того что Деян как футболист хороший, человек вроде как пишут тож норм...ток вот на игре Спартака эт не сказывается ни как..при Абаскале к 10 туру результаты получше то были, а календарь посложнее..
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raritet
1727718056
Срочно верните рыжего в Спартак. Видите же , как человек мучается..денег недополучил, из Гранады поперли , не идти же в таксисты или продавать Шаурму..
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Benifacto
1727744029
смешной он конечно....просто фартануло лахов развести....но чую могу еще.....мерзкий тип если честно....
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neim
1727763464
Вот Сашок сейчас наверное плюётся и матерится и вслух и про себя ))).
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