Абаскаль хочет вернуться в Россию, чтобы «вытащить занозу»

Экс-тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль выразил готовность снова поработать в России.
– Как думаете, сможете вернуться в чемпионат России? Вам интересно? Или для вас этот этап уже закрыт?
– Когда ты уходишь, так и не поставив точку, это всегда подобно занозе. Так что вернуться в Россию было бы одновременно и большой мотивацией, и удовольствием. То есть удалить эту занозу и завершить начатую работу.
Поэтому если однажды Бог захочет и если футбол даст мне эту возможность – я вернусь. Чтобы доделать работу, брошенную на половине пути и вытащить занозу.
- Абаскаля уволили из «Спартака» в апреле.
- 21 сентября его убрали из «Гранады».
- Испанец посещал матч 9-го тура РПЛ «Спартак» – «Динамо» (2:2), а также участвовал в круглом столе Академии РФС, посвященном вопросам коммуникации внутри тренерского штаба.
Источник: «Матч ТВ»