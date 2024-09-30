Абаскаль хочет вернуться в Россию, чтобы «вытащить занозу»

Экс-тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль выразил готовность снова поработать в России.

– Как думаете, сможете вернуться в чемпионат России? Вам интересно? Или для вас этот этап уже закрыт?

– Когда ты уходишь, так и не поставив точку, это всегда подобно занозе. Так что вернуться в Россию было бы одновременно и большой мотивацией, и удовольствием. То есть удалить эту занозу и завершить начатую работу.

Поэтому если однажды Бог захочет и если футбол даст мне эту возможность – я вернусь. Чтобы доделать работу, брошенную на половине пути и вытащить занозу.