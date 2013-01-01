Статистика по турнирам:
|№
|Игрок
|Нац
|Поз
|Воз
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Стоимость
|15
|Нева Карлос
|Защ
|27
|26
|0
|0
|1
|0
|€ 2 млн.
|16
|Диас Виктор
|Защ
|35
|21
|1
|0
|4
|0
|€ 0.7 млн.
|28
|Торренте Рауль
|Защ
|21
|17
|0
|0
|5
|0
|€ 1 млн.
|10
|Пуэртас Антонио
|Пол
|31
|32
|6
|1
|4
|0
|€ 4 млн.
|17
|Куини
|Пол
|33
|30
|0
|1
|11
|0
|€ 0.4 млн.
|18
|Петрович Негош
|Пол
|23
|13
|0
|0
|5
|0
|€ 2.2 млн.
|7
|Соро Альберто
|Пол
|24
|13
|0
|0
|0
|0
|€ 1.5 млн.
|6
|Руис Исма
|Пол
|22
|6
|0
|0
|1
|0
|€ 0.6 млн.
|19
|Молина Хорхе
|Нап
|41
|32
|10
|5
|2
|0
|€ 0.6 млн.
|14
|Аресо Матиас
|Нап
|20
|4
|0
|0
|1
|0
|€ 4 млн.
|1
|Фернандес Рауль
|Вра
|35
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|5
|Сильва Хонатан
|Защ
|28
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|24
|Кабако Эрик
|Защ
|28
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|14
|Микел Игнаси
|Защ
|30
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|28
|Санчес Пепе
|Защ
|23
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|21
|Мелендо Оскар
|Пол
|25
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|9
|Кальехон Хосе
|Нап
|36
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|18
|Антонин
|Нап
|23
|-
|-
|-
|-
|-
|-
Всего игроков: 18, из них вратарей: 1, защитников: 7, полузащитников: 6, нападающих: 4