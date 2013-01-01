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    Гранада - состав

    Город Гранада
    Дивизион Испания-Примера
    Сайт http://www.granadacf.es
    Стадион Лос Карменес
    Тренер Пако Лопес
    Статистика по турнирам:
    Игрок Нац Поз Воз И Г П Ж К Стоимость
    15 Нева Карлос Испания Защ 27 26 0 0 1 0 € 2 млн.
    16 Диас Виктор Испания Защ 35 21 1 0 4 0 € 0.7 млн.
    28 Торренте Рауль Испания Защ 21 17 0 0 5 0 € 1 млн.
    10 Пуэртас Антонио Испания Пол 31 32 6 1 4 0 € 4 млн.
    17 Куини Испания Пол 33 30 0 1 11 0 € 0.4 млн.
    18 Петрович Негош Сербия Пол 23 13 0 0 5 0 € 2.2 млн.
    7 Соро Альберто Испания Пол 24 13 0 0 0 0 € 1.5 млн.
    6 Руис Исма Испания Пол 22 6 0 0 1 0 € 0.6 млн.
    19 Молина Хорхе Испания Нап 41 32 10 5 2 0 € 0.6 млн.
    14 Аресо Матиас Уругвай Нап 20 4 0 0 1 0 € 4 млн.
    1 Фернандес Рауль Испания Вра 35 - - - - - -
    5 Сильва Хонатан Аргентина Италия Защ 28 - - - - - -
    24 Кабако Эрик Уругвай Италия Защ 28 - - - - - -
    14 Микел Игнаси Испания Защ 30 - - - - - -
    28 Санчес Пепе Испания Защ 23 - - - - - -
    21 Мелендо Оскар Испания Пол 25 - - - - - -
    9 Кальехон Хосе Испания Нап 36 - - - - - -
    18 Антонин Испания Нап 23 - - - - - -
    Всего игроков: 18, из них вратарей: 1, защитников: 7, полузащитников: 6, нападающих: 4
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