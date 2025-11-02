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Испания. Сегунда
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€ 16 млн
Гранада - новости команды
Гранада
Испания. Сегунда
Стадион:
Лос Карменес
Сайт:
http://www.granadacf.es
Тренер:
Хосе Рохо «Пачета» Мартин
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«Динамо» собирается отдать Гагнидзе в пятую аренду
9 сентября
Фото
«Реал» купил защитника за 2 миллиона
27 августа
Зидана назвали главным разочарованием ЧМ-2026
4 июля
1
Зидан рискует пропустить ЧМ-2026
28 апреля
Вальверде: «Думал, что меня выгонят из «Реала» из-за сына Зидана»
2 апреля
Сын Зидана установил рекорд на Кубке Африки
7 января
1
«Вальядолид» – «Гранада»: прогноз и ставки на матч 3 ноября 2025 с коэффициентом 2.05
2025.11.02 10:33
Сын Зидана будет выступать за африканскую сборную
2025.10.03 10:25
Фото
Игрок «Динамо» перешел в клуб Сегунды
2025.09.02 08:45
«Реал» объявил об уходе бразильца, купленного за 30 миллионов
2025.08.09 08:32
«Реал» и «Барселону» не взяли в комиссию по реформированию судейства в Испании
2025.02.19 23:41
Абаскаль одним словом описал увольнение из «Гранады»
2024.09.30 23:00
3
Абаскаль хочет вернуться в Россию, чтобы «вытащить занозу»
2024.09.30 17:50
38
Мостовой: «Я первым раскусил Абаскаля»
2024.09.23 21:35
4
Фото
Абаскаль вернулся в Россию на следующий день после увольнения из «Гранады»
2024.09.22 11:55
18
Мостовой назвал Абаскаля человеком с автобусной остановки
2024.09.21 15:15
7
Смородская сравнила Абаскаля с персонажем комедии
2024.09.21 14:29
Реакция Мостового на увольнение Абаскаля из «Гранады»
2024.09.21 12:37
9
У Абаскаля спросили, готов ли он возглавить «Химки» после увольнения из «Гранады»
2024.09.21 10:20
4
«Гранада» объявила об увольнении Абаскаля
2024.09.21 02:42
2
Классен: «Непонятно, почему «Спартак» посыпался при Абаскале»
2024.09.09 10:47
1
Мостовой посоветовал не следить за карьерой Абаскаля
2024.09.06 10:51
4
Смородская оскорбила экс-тренера «Спартака» Абаскаля
2024.09.02 18:30
11
Реакция Мостового на антирекорд Абаскаля в Испании: «Не слежу за людьми, которые в футболе по объявлению»
2024.08.31 18:00
2
Абаскаль привел «Гранаду» к антирекорду
2024.08.31 11:51
7
Угальде оценил работу под руководством Абаскаля
2024.08.19 12:15
7
Мостовой отреагировал на слова Абаскаля про дерьмо и ветчину
2024.08.16 21:00
5
Реакция Рианчо на слова Абаскаля про дерьмо и ветчину
2024.08.16 19:19
1
Фото
«Дерьмо и ветчина»: «Гранада» проиграла в дебютном матче Абаскаля
2024.08.16 16:48
6
Мостовой – о работе тренером: «В отличие от Абаскалей и Тедеско, напрашиваться не буду, у меня есть достоинство»
2024.06.28 18:04
8
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Аленичев возвращается к тренерской работе, новичок «Краснодара», еще один соперник сборной России и другие новости
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Мостовой определил тройку фаворитов «Золотого мяча»
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Гурцкая – о ситуации с Андреем Мостовым: «Почему борец за справедливость Семак не сказал правду?»
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Кордоба пожаловался на судейство: «Все дозволено»
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Гурцкая назвал тренера РПЛ, оказавшегося на грани увольнения
00:44
Газзаев – о российском футболисте: «Напоминает мне Зидана»
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У «Спартака» будет серьезный конкурент за Самородова зимой
Вчера, 23:57
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