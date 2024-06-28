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  • Мостовой – о работе тренером: «В отличие от Абаскалей и Тедеско, напрашиваться не буду, у меня есть достоинство»

Мостовой – о работе тренером: «В отличие от Абаскалей и Тедеско, напрашиваться не буду, у меня есть достоинство»

28 июня 2024, 18:04
8

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой не планирует связываться с агентским бизнесом.

– Не думали над тем, чтобы нанять футбольного агента, который вас продвинет?

– Нет, не думал. Мне не 30 лет. Зачем мне заниматься поисками работы? Мой телефон доступен для всех 24 часа в сутки. Пускай занимаются этим всякие Абаскали, Тедеско. Они это всю жизнь и делают.

А мы всегда надеялись на свои ноги и голову. Но в нашей стране вот так. Ко многим жизнь несправедлива. Я не буду выходить на дорогу, поднимать руку и говорить: «Возьми». У меня есть достоинство.

  • С конца августа 2023 года он проходит обучение по специальной программе «А‑УЕФА+В‑УЕФА» в академии РФС.
  • 55-летний Мостовой формально является тренером команды Fight Nights в Медиалиге. Весной сообщалось, что он продолжает сотрудничество с ней.
  • Мостовой больше всего матчей в игровой карьере провел за «Сельту».

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Испания. Сегунда Гранада Бельгия Тедеско Доменико Абаскаль Гильермо Мостовой Александр
Комментарии (8)
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...короче
1719588195
...не выйдет, Саня, с тебя толкового старика! И тренера, наверное, тоже...
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Цугундeр
1719588460
Шурочка.... Тут уже и мужским достоинством не попахивает. Проституирование чистой воды. Руку он не поднимет на трассе..) На дому принимай.
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NewLife
1719589311
"«Возьми». У меня есть достоинство." Надо было добавить, сколько сантиметров)))
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Spartak_forv@
1719590380
Ну а че ноешь тогда каждый день.Если есть достоинство то сиди,кайфуй,а если ты плачешься постоянно,то это не достоинство,а бессилие
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k611
1719591686
Учился и молчал бы больше, может и пригласили. А так одно нытьё...
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Cleaner
1719592705
Мостовой, да ты уже года два как НАПРАШИВАЕШЬСЯ! Только не берут тебя никуда потому как ты языком много трындишь...(((
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Garrincha58
1719598183
Мостовой иди тренируй "Родину" докажи, что ты круче Артиги
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SLADE2019
1723874629
Опять налетели на Мостового. У него, что спросили, он так и ответил.
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