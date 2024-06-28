Мостовой – о работе тренером: «В отличие от Абаскалей и Тедеско, напрашиваться не буду, у меня есть достоинство»

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой не планирует связываться с агентским бизнесом.
– Не думали над тем, чтобы нанять футбольного агента, который вас продвинет?
– Нет, не думал. Мне не 30 лет. Зачем мне заниматься поисками работы? Мой телефон доступен для всех 24 часа в сутки. Пускай занимаются этим всякие Абаскали, Тедеско. Они это всю жизнь и делают.
А мы всегда надеялись на свои ноги и голову. Но в нашей стране вот так. Ко многим жизнь несправедлива. Я не буду выходить на дорогу, поднимать руку и говорить: «Возьми». У меня есть достоинство.
- С конца августа 2023 года он проходит обучение по специальной программе «А‑УЕФА+В‑УЕФА» в академии РФС.
- 55-летний Мостовой формально является тренером команды Fight Nights в Медиалиге. Весной сообщалось, что он продолжает сотрудничество с ней.
- Мостовой больше всего матчей в игровой карьере провел за «Сельту».
Источник: «Спорт-Экспресс»